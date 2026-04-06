Тарифи на доставку газу: для кого змінилися ціни у квітні

Дата публікації: 6 квітня 2026 08:50
Тариф на розподіл природного газу: хто заплатить більше у квітні
Комунальні квитанції та гроші. Фото: Новини.LIVE

В Україні з квітня 2026 року відбулося коригування вартості доставки природного газу. Платити за новими тарифами буде лише частина споживачів блакитного палива, зокрема, що є клієнтами ТОВ "Газорозподільні мережі України".

Про це повідомляють Новини.LIVE  із посиланням на постанову № 2163 НКРЕКП.

Для кого змінились тарифи на доставку газу у квітні

За інформацією компанії, у квітні вдруге за рік переглянули вартість розподілу природного газу для частини клієнтів. Йдеться про зміну тарифів на доставку для непобутових споживачів. Для такої категорії підвищення відбулося у два етапи:

  1. З 1 січня тариф на послуги розподілу природного газу становив 2,92 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ);
  2. З 1 квітня 2026 року тариф на доставку палива становить 3,60 грн за 1 куб. м на місяць (безПДВ).

Це передбачено постановою № 2163 Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), від 19.12.2025 року.

Тарифи на доставку газу для населення залишаться незмінними. Вартість буде фіксованою на весь час воєнного стану.

"Звертаємо увагу: тариф для населення залишається незмінним протягом дії воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, у якому воєнний стан буде припинено або скасовано", — йдеться у матеріалах.

Скільки коштуватиме 1 куб. м газу у квітні

Газопостачальники оприлюднили актуальні тарифи на квітень для населення. Пропозиції доступні від восьми компаній.

Зокрема, для близько 98% побутових споживачів (12 млн домогосподарств) Нафтогазу ціна залишається однією з найнижчих — 7,96 грн за куб. м. Такий тариф діятиме щонайменше до 30 квітня поточного року.

В інших компаній річні тарифи дещо вищі — від 7,98 до 9,99 грн. Разом з цим деякі постачальники пропонують клієнтам місячні тарифи, які можуть істотно відрізнятися. Зокрема, цього місяця вони коливаються у межах від 8,46 грн до більш ніж 31 грн за куб. м.

Також у 2026 році споживачі можуть заплатити менше за доставку природного газу. Для цього варто скористатися можливістю здійснення оплати за весь рік відразу. 

Загалом в Україні на час воєнного стану встановлено мораторій на зміну цін.  

Раніше Новини.LIVE писали, що навесні клієнти Нафтогазу зіткнулися з низкою проблем під час використання мобільного застосунку "Куб". У компанії пояснили, куди можна звернутися у разі появи труднощів.

Також Новини.LIVE розповідали, що навесні Нафтогаз змінив реквізити для здійснення оплати, через це дехто надіслав кошти за старими даними, що призвело до проблем. Водночас у компанії запевнили, що надіслані гроші все одно зарахують.  

Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
