Плата за природний газ: коли чекати на третю платіжку та які суми

Людина перевіряє дані платіжок.

У квітні 2026 року фахівці ТОВ "Газорозподільні мережі України" мають намір обстежити внутрішньобудинкові системи газопостачання у низці багатоквартирних будинків. У зв'язку з цим українцям слід готуватися до отримання "третьої платіжки" за природний газ, суми в якій будуть коливатися залежно від терміну експлуатації будинку та інших факторів.

Про це розповіли у Київській філії "Газмережі", передають Новини.LIVE.

Що входитиме в третю платіжку за газ

Як зазначають у регіональній філії, у квітні у Київській області планують обстежити внутрішньобудинкові системи газопостачання у 409 багатоквартирних будинках.

У рамках робіт з технічного обслуговування фахівці перевірять:

герметичність з’єднання газопроводів/газового обладнання;

щільність газопроводів;

кріплення газопроводу;

наявність футлярів в місцях прокладання через конструкції будинку.

"Під час обслуговування ми перевіряємо герметичність з’єднань газопроводів і газового обладнання, випробовуємо систему на щільність і усуваємо витоки газу. Дбаємо про безпеку вашого дому щодня!", — повідомляють у Газмережі.

Однак до переліку робіт з ТО ВБСГ у багатоквартирних будинках не входитимуть, зокрема:

роботи з поточного/капітального ремонту, реконструкції, технічного переоснащення ВБСГ у багатоквартирному будинку;

ремонт, заміна чи встановлення обладнання, приладів у приміщенні споживача;

обслуговування лічильників газу, зокрема його повірка, сигналізаторів контролю довибухових концентрацій газу споживача;

роботи з перевірки і прочищення димових та вентиляційних каналів багатоповерхівок;

роботи щодо ліквідації аварійних ситуацій;

інвентаризація обладнання, зокрема перевірка відповідності проєктно-виконавчій документації.

Відповідні техогляди мають здійснюватися:

якщо газові мережі будинку експлуатуються більш ніж 25 років — раз на три роки;

якщо менш ніж 25 років — раз на п'ять років.

Графіки проведення робіт та вартість

Графіки проведення робіт необхідно шукати на сайтах філій ТОВ "Газорозподільні мережі України". Зокрема, для Київської філії "Газмережі" — у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ".

Щодо квитанцій, то закон "Про житлово-комунальні послуги" говорить, що в стандартну оплату за газ не входить витрата на ремонт та обслуговування газових комунікацій, тому надійде третя платіжка. У ній буде вказана вартість послуги. Витрати з утримання комунікацій мають нести власники, співвласники, а також управителі будинків.

Сума у новій платіжці буде залежати від таких факторів:

кількості квартир у багатоповерхівці;

стану мереж та газового обладнання;

області, де розташоване житло.

Як зазначається, після перевірки загальну вартість обстеження розподілять пропорційно між усіма мешканцями будинку.

Чим більша кількість квартир у будинку і менша буде протяжність комунікацій, тим нижча ціна буде на одну квартиру. У 2026 році найменше така послуга коштує близько 100 грн. Проте у будинках з невеликою кількістю квартир та розгалуженою системою будинкових газопроводів ціна може перевищувати 1 000 грн.

