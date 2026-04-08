Квитанції в Нафтогазі: клієнтам рекомендують новий формат

Новий формат платіжок у Нафтогазі: що радять клієнтам
У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулися до клієнтів з рекомендацією обрати сучасний формат комунальних квитанцій за послугу газопостачання. Цифровий аналог платіжок формується раніше і доступний для перегляду з 10-го числа щомісяця.
Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Нафтогазу у соцмережі Facebook.
Детальніше про новий формат платіжок Нафтогазу
За інформацією компанії, клієнтам доцільно перейти на сучасний варіант отримання підтвердження оплати за блакитне паливо у вигляді цифрових платіжок. Такий формат є більш зручним та екологічним.
У компанії пояснюють, що всі звикли отримувати паперові платіжки та зберігати "про всяк випадок", однак з часом вони накопичуються, займають місце та поступово втрачають свою цінність. Водночас у цифровому форматі вся інформація лишається впорядкованою та доступною.
Зокрема, у мобільному застосунку "Куб" всі платіжки за попередні роки зберігаються в одному архіві. У ньому можна:
- швидко знайти необхідний рахунок;
- перевірити історію здійсненої оплати;
- відстежити обсяги споживання газу по місяцях.
Завдяки цифровим платіжкам клієнти не будуть прив'язані до очікувань паперових квитанцій, що дозволить заощадити час та не хвилюватись про втрату чи пошкодження.
Згідно з правилами, електронний формат рахунків доступний з 10-го числа, тоді як паперові відправляють після 20-го.
Також онлайн-квитанції можна переглядати:
- в особистому кабінеті на сайті;
- на електронній пошті.
Зокрема, можна отримати рахунки "на руки" за попередні періоди, обравши опцію "Завантажити".
Як відмовитися від паперових платіжок
Клієнти газопостачальної компанії можуть відмовитись від паперових квитанцій у кілька кліків в особистому кабінеті на порталі. Для цього потрібно:
- зайти у власний кабінет;
- натиснути на пункт "Налаштування";
- обрати опцію "Отримувати рахунки онлайн".
Також громадяни можуть перейти на електронну платіжку в "Кубі" в розділі "Рахунок". Зокрема, після оплати достатньо натиснути на пункт "Відмовитись від паперової платіжки". Скористатися правом відмови від паперової платіжки може тільки власник особового рахунку.
"Відмова від паперових квитанцій — це не лише про комфорт. Це свідомий вибір на користь раціонального використання ресурсів і зменшення зайвого паперу в повсякденному житті", — додали у компанії.
