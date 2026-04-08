Квитанції в Нафтогазі: клієнтам рекомендують новий формат

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулися до клієнтів з рекомендацією обрати сучасний формат комунальних квитанцій за послугу газопостачання. Цифровий аналог платіжок формується раніше і доступний для перегляду з 10-го числа щомісяця.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Нафтогазу у соцмережі Facebook.

Детальніше про новий формат платіжок Нафтогазу

За інформацією компанії, клієнтам доцільно перейти на сучасний варіант отримання підтвердження оплати за блакитне паливо у вигляді цифрових платіжок. Такий формат є більш зручним та екологічним.

У компанії пояснюють, що всі звикли отримувати паперові платіжки та зберігати "про всяк випадок", однак з часом вони накопичуються, займають місце та поступово втрачають свою цінність. Водночас у цифровому форматі вся інформація лишається впорядкованою та доступною.

Зокрема, у мобільному застосунку "Куб" всі платіжки за попередні роки зберігаються в одному архіві. У ньому можна:

швидко знайти необхідний рахунок;

перевірити історію здійсненої оплати;

відстежити обсяги споживання газу по місяцях.

Завдяки цифровим платіжкам клієнти не будуть прив'язані до очікувань паперових квитанцій, що дозволить заощадити час та не хвилюватись про втрату чи пошкодження.

Згідно з правилами, електронний формат рахунків доступний з 10-го числа, тоді як паперові відправляють після 20-го.

Також онлайн-квитанції можна переглядати:

в особистому кабінеті на сайті;

на електронній пошті.

Зокрема, можна отримати рахунки "на руки" за попередні періоди, обравши опцію "Завантажити".

Як відмовитися від паперових платіжок

Клієнти газопостачальної компанії можуть відмовитись від паперових квитанцій у кілька кліків в особистому кабінеті на порталі. Для цього потрібно:

зайти у власний кабінет;

натиснути на пункт "Налаштування";

обрати опцію "Отримувати рахунки онлайн".

Також громадяни можуть перейти на електронну платіжку в "Кубі" в розділі "Рахунок". Зокрема, після оплати достатньо натиснути на пункт "Відмовитись від паперової платіжки". Скористатися правом відмови від паперової платіжки може тільки власник особового рахунку.

"Відмова від паперових квитанцій — це не лише про комфорт. Це свідомий вибір на користь раціонального використання ресурсів і зменшення зайвого паперу в повсякденному житті", — додали у компанії.

