Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Новий формат платіжок у Нафтогазі: що радять клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 8 квітня 2026 08:50
Квитанції в Нафтогазі: клієнтам рекомендують новий формат
Квитанції, гроші та калькулятор на смартфоні. Фото: Новини.LIVE

У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" звернулися до клієнтів з рекомендацією обрати сучасний формат комунальних квитанцій за послугу газопостачання. Цифровий аналог платіжок формується раніше і доступний для перегляду з 10-го числа щомісяця.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Нафтогазу у соцмережі Facebook. 

Детальніше про новий формат платіжок Нафтогазу

За інформацією компанії, клієнтам доцільно перейти на сучасний варіант отримання підтвердження оплати за блакитне паливо у вигляді цифрових платіжок. Такий формат є більш зручним та екологічним. 

У компанії пояснюють, що всі звикли отримувати паперові платіжки та зберігати "про всяк випадок", однак з часом вони накопичуються, займають місце та поступово втрачають свою цінність. Водночас у цифровому форматі вся інформація лишається впорядкованою та доступною. 

Зокрема, у мобільному застосунку "Куб" всі платіжки за попередні роки зберігаються в одному архіві. У ньому можна:

  • швидко знайти необхідний рахунок;
  • перевірити історію здійсненої оплати;
  • відстежити обсяги споживання газу по місяцях.

Завдяки цифровим платіжкам клієнти не будуть прив'язані до очікувань паперових квитанцій, що дозволить заощадити час та не хвилюватись про втрату чи пошкодження.

Згідно з правилами, електронний формат рахунків доступний з 10-го числа, тоді як паперові відправляють після 20-го.

Також онлайн-квитанції можна переглядати:

  • в особистому кабінеті на сайті;
  • на електронній пошті.

Зокрема, можна отримати рахунки "на руки" за попередні періоди, обравши опцію "Завантажити".

Як відмовитися від паперових платіжок

Клієнти газопостачальної компанії можуть відмовитись від паперових квитанцій у кілька кліків в особистому кабінеті на порталі. Для цього потрібно:

  • зайти у власний кабінет;
  • натиснути на пункт "Налаштування";
  • обрати опцію "Отримувати рахунки онлайн".

Також громадяни можуть перейти на електронну платіжку в "Кубі" в розділі "Рахунок". Зокрема, після оплати достатньо натиснути на пункт "Відмовитись від паперової платіжки". Скористатися правом відмови від паперової платіжки може тільки власник особового рахунку.

"Відмова від паперових квитанцій — це не лише про комфорт. Це свідомий вибір на користь раціонального використання ресурсів і зменшення зайвого паперу в повсякденному житті", — додали у компанії.

Раніше Новини.LIVE розповідали, для кого змінились тарифи на доставку природного газу у квітні. За інформацією компанії, змінився тариф для непобутових споживачів.  Тепер він становить 3,60 грн за 1 куб. м на місяць (без ПДВ). 

Ще Новини.LIVE писали, що клієнти можуть робити оплату рахунків за газ карткою "Нацкешбеку". Навесні українці можуть отримати за новими правилами максимальну суму кешбеку у 3 000 грн. 

комунальні послуги Нафтогаз гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Ксенія Симонова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації