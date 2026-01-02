Ощадбанк заблокував старі картки клієнтів — як діяти

Картка Ощадбанку в руках. Фото: Новини.LIVE

Клієнти державної фінустанови "Ощадбанк", платіжні картки яких потрапили під блокування з 1 січня 2026 року, мають особисто звернутися до відділень для оформлення нових. У банку не передбачена заміна старих карт у дистанційному режимі.

Необхідність заміни старих карт в Ощадбанку

За даними банку, для більшості клієнтів термін дії платіжних карт Ощадбанку було продовжено до 30 червня 2026 року, однак частині громадян їх автоматично закрили. Йдеться про старі картки, термін дії яких неодноразово було продовжено під час воєнного стану.

У фінустанові пояснили, що продовження вже кілька років відбувається автоматично для карт, термін яких добіг кінця з лютого 2022 року.

Проте під блокування потрапили такі платіжні картки:

Термін дії закінчився упродовж лютого 2022 — жовтня 2025 року та за якими у вересні — жовтні 2025 року була здійснена хоча б одна операція з використанням карти у касі, банкоматі або терміналі в українських банках; Термін дії добіг кінця у лютому 2022 року — жовтні 2025 року, а за залишок на рахунку дорівнює нулю, не відбувалося жодної фінансової операції за останні пів року (всі умови дотримані одночасно).

Такі клієнти мали звернутися до відділення банку за новою карткою до кінця 2025 року. Тому, хто не встиг, з 1 січня 2026 року вищевказані картки заблокували.

Для поновлення співпраці або необхідності отримання перевипущеної картки необхідно звернутися особисто до офісу Ощадбанку.

Що ще змінилося у новому році

Банк у 2026 році переглянув деякі тарифні пакети. Зміни торкнулися трьох банківських продуктів щодо вартості повідомлень ("Моя картка", "MORE", "Дитяча картка"):

SMS-повідомлення — ціна зросла з 25 грн до 40 грн за місяць;

повідомлення у Viber — з 15 грн до 25 грн за місяць.

Push-повідомлення у застосунку банку залишилися безкоштовними. Зросла вартість виписки у касах Ощадбанку щодо руху коштів на рахунку на 50 грн, до 150 грн.

Оновили тариф на сповіщення про залишок коштів на рахунку через каси, термінали та банкомати з 3 до 5 грн, проте перший запит на добу надалі буде безплатний.

