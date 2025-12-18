Відео
Гроші з картки на картку в Ощадбанку — скільки днів йде переказ

Гроші з картки на картку в Ощадбанку — скільки днів йде переказ

Дата публікації: 18 грудня 2025 06:01
Скільки йде переказ грошей з картки на картку — умови в Ощадбанку
Картка Ощадбанку в руці. Фото: Новини.LIVE

Грошові перекази з картки на картку, або P2P перекази, доволі популярні серед клієнтів українських банків, зокрема й в Ощадбанку. Такі послуги, як правило, відбуваються швидко й клієнтам не потрібно йти у відділення фінустанов.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як довго тривають зарахування коштів в Ощадбанку.

Читайте також:

Переказ коштів з картки на картку в Ощадбанку

Як розповіли журналісту Новини.LIVE у службі підтримки Ощадбанку, процедура зарахування коштів може тривати до двох днів. Це встановлений термін обробки операцій між банком та міжнародною платіжною системою.

"Всі операції банком проходять фінансову обробку. Також банк надсилає запит на отримання коштів банку отримувача та очікує відповідь. Це не є миттєвим", — зауважили у службі підтримки.

Водночас усі витратні операції в Ощадбанку відбуваються у термін до 30 днів. 

"Це максимальний термін обробки. Щойно банк отримує підтвердження щодо прийняття платежу іншим банком, операція завершується успішно", — йдеться у повідомленні. 

Що робити, якщо переказ не зарахували

Якщо до отримувача так і не надійшов грошовий переказ, тоді відправнику варто звернутися до контакт-центру та уточнити подальші дії. В Ощадбанку перевірять інформацію щодо того, як можна повернути гроші. 

Раніше ми писали, що за отримання деяких довідок в Ощадбанку треба платити додаткові гроші. Відомо, скільки коштує оформлення довідки про стан рахунку. Ще ми розповідали про зміни, які очікують на клієнтів Ощадбанку з 1 січня. Відомо, про які нововведення йдеться.

Ощадбанк гроші банки грошові перекази картка
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
