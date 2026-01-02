Ощадбанк заблокировал старые карты клиентов — как действовать

Карта Ощадбанка в руках. Фото: Новини.LIVE

Клиенты государственного финучреждения "Ощадбанк", платежные карты которых попали под блокировку с 1 января 2026 года, должны лично обратиться в отделения для оформления новых. В банке не предусмотрена замена старых карт в дистанционном режиме.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на материалы финансового учреждения.

Реклама

Читайте также:

Необходимость замены старых карт в Ощадбанке

По данным банка, для большинства клиентов срок действия платежных карт Ощадбанка был продлен до 30 июня 2026 года, однако части граждан их автоматически закрыли. Речь идет о старых картах, срок действия которых неоднократно был продлен во время военного положения.

В финучреждении объяснили, что продление уже несколько лет происходит автоматически для карт, срок которых подошел к концу с февраля 2022 года.

Однако под блокировку попали такие платежные карты:

Срок действия закончился в течение февраля 2022 — октября 2025 года и по которым в сентябре — октябре 2025 года была осуществлена хотя бы одна операция с использованием карты в кассе, банкомате или терминале в украинских банках; Срок действия подошел к концу в феврале 2022 года — октябре 2025 года, а остаток на счете равен нулю, не происходило ни одной финансовой операции за последние полгода (все условия соблюдены одновременно).

Такие клиенты должны были обратиться в отделение банка за новой картой до конца 2025 года. Тому, кто не успел, с 1 января 2026 года вышеуказанные карты заблокировали.

Для возобновления сотрудничества или необходимости получения перевыпущенной карты необходимо обратиться лично в офис Ощадбанка.

Что еще изменилось в новом году

Банк в 2026 году пересмотрел некоторые тарифные пакеты. Изменения коснулись трех банковских продуктов относительно стоимости сообщений ("Моя карта", "MORE", "Детская карта"):

SMS-сообщения — цена выросла с 25 грн до 40 грн за месяц;

сообщения в Viber — с 15 грн до 25 грн в месяц.

Push-уведомления в приложении банка остались бесплатными. Выросла стоимость выписки в кассах Ощадбанка по движению средств на счете на 50 грн, до 150 грн.

Обновили тариф на оповещение об остатке средств на счете через кассы, терминалы и банкоматы с 3 до 5 грн, однако первый запрос в сутки в дальнейшем будет бесплатным.

Ранее мы сообщали, что правила Ощадбанка предусматривают взимание комиссии за "неактивные карточные счета". Согласно тарифам, речь идет о списании около 100 грн.

Еще писали, что денежные переводы с карты на карту Ощадбанка могут обрабатываться несколько дней. В финучреждении объяснили причины такой длительности.