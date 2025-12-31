В Ощадбанку пояснили, як уникнути фінансових проблем з неактивними картками

Банківська карта в руках. Фото: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" пояснили, за яких умов можливе закриття платіжної карти. Також уточнили правила списання комісії за "обслуговування неактивних рахунків" та чи може виникнути заборгованість у разі стягнення такої плати.

Про це йдеться на сторінці банку у соціальній мережі Facebook.

Проблеми з неактивними картками в Ощадбанку

Про появу проблем із закриттям платіжної карти в Ощадбанку розповіла одна з клієнток на сторінці банку у соцмережі. Вона зауважила, що не може закрити рахунок, адже діють особливі правила щодо залишку коштів. Необхідно, щоб клієнт повністю зняв грошову суму, інакше закриття буде неможливе.

У конкретному випадку йшлося про валютну карту, де жінці на касі не змогли видати гроші з рахунку, оскільки не вистачало певної суми центів.

"Банк, в якому неможливо закрити рахунок, а тільки платити за нього...", — йдеться у зверненні.

Правила закриття карт в Ощаді

Представник банку пояснив, що клієнт має право закрити банківський рахунок, написавши у відділенні відповідну заяву. Після чого касир має видати залишок коштів з карти або можна переказати їх через застосунок. Якщо гроші залишаться — рахунок не закриється. На такі випадки передбачена спеціальна комісія.

Так, внутрішні правила передбачають списання комісії за "обслуговування неактивного карткового рахунку". Згідно з тарифами, передбачається стягнення близько 100 грн, якщо за картковим рахунком протягом року не відбулося жодних операцій. Проте під час стягнення комісії у разі нестачі на рахунку залишок у "мінус" не піде.

"Якщо на момент звернення по рахунку ще залишаються кошти, ці кошти можна отримати в касі або вказати інший рахунок для переказу. Не менш важливим є момент зі списанням коштів за обслуговування неактивного карткового рахунку, комісія утримується лише у випадку, коли протягом 12 місяців не було руху коштів, та в мінус списань не буде. Що мається на увазі, наприклад, якщо по рахунку залишок 0,23 копійки, то тільки вони і спишуться, але заборгованості при цьому не виникатиме", — пояснив працівник банку.

