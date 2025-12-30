Ощадбанк пояснив, чому деякі клієнти не можуть отримати пенсійні виплати на картки

Відділення Ощадбанку в Києві. Фото: Новини.LIVE

Держфінустанова "Ощадбанк" не нараховує пенсії для громадян, які не мають можливості оформити нові картки у відділенні, оскільки перебувають за межами країни. У банку нагадали варіанти для поновлення виплат за таких обставин.

Про це йдеться у коментарях держфінустанови на сторінці у соцмережі Facebook.

Проблеми з отриманням пенсій через Ощадбанк

Як випливає з повідомлень на сторінці банку у соцмережі, деякі клієнти кілька років не мають доступу до власних пенсійних виплат на карту від Ощадбанку. Про відсутність доступу до коштів розповіла одна з громадянок, яка перебуває за кордоном, і в якої змінився фінансовий номер телефону.

"А мені не можуть виплатити пенсію три роки", — йдеться в її зверненні до банківської фінустанови.

Рекомендації Ощадбанку

Представник банку відреагував на повідомлення, зазначивши, що для виконання операції потрібне підтвердження одноразовим паролем з смс-повідомлення, що надсилають клієнтам на фінансовий номер, і повинна бути активна карта Ощадбанку, якої клієнтка не має. Тільки-но оформить карту — кошти одразу будуть перераховані.

За інформацією банку, є лише два варіанти уникнення особистого візиту до відділення для відкриття рахунку. Поки що віддалено дозволено відкривати картки за таких обставин:

Якщо йдеться про валютні рахунки, то через мобільний Ощад за наявності іншого рахунку; Якщо йдеться про пенсійні та зарплатні картки, то за умови наявності довіреності на іншу особу, яка перебуває в Україні.

"Отримати нову карту у відділенні банку може власник рахунку чи довірена особа з довіреністю із зазначенням повноважень на її отримання та подальшу передачу власнику рахунку. Банк поки не здійснює пересилку карток за кордон, але як тільки така можливість з'явиться ми повідомимо про це клієнтів", — пояснили у банку.

Деталі щодо рахунків можна уточнити, зателефонувавши за номером банку: 0800210800.

Раніше ми повідомляли, що клієнти діляться історіями проблем з фінансовими операціями через термінали Ощадбанку. Зокрема, під час поповнення картки пристрій гроші може прийняти, однак на рахунок не відправити.

Ще розповідали, що в Ощадбанку немає можливості видачі транспортної картки у дистанційному форматі. Через це деякі клієнти мають певні незручності.