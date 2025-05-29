Право на пенсію — хто через війну вийде на заслужений відпочинок пізніше

Жінка працює за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні деякі громадяни через війну будуть змушені вийти на пенсію пізніше, адже щороку відбувається посилення вимог щодо необхідної кількості страхового стажу для отримання виплат. Тоді як на тлі зростання цього критерію люди втрачають роботу, змушені йти у тривалу відпустку під час війни.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на матеріали Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Вимоги щодо стажу у 2025 році

За даними Пенсійного фонду, станом на 2025 рік для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, необхідно мати від 32 роки страхового стажу. Окрім того:

у 63 роки вийти на заслужений відпочинок можуть українці, які набули від 22 до 32 років стажу;

у 65 років зможуть оформити пенсію ті, у кого є 15-22 роки стажу.

"Якщо в людини до 65 років відсутній мінімальний страховий стаж, вона не має права на пенсію за віком, але отримуватиме соціальну допомогу від держави у розмірі 2361 грн", — пояснюють у ПФУ.

Проте 2026 року відповідний поріг знову підвищать. Йтиметься вже про мінімально 33 роки страхового стажу. У 2027 році необхідно буде мати 34 роки, а в 2028 році вийти на пенсію у 60 років зможуть лише ті українці, хто відпрацював 35 років.

Збереження нарахування стажу під час війни

Під час війни в Україні деякі громадяни або втратили роботу, або вимушено пішли у тривалу відпустку. Тоді як для зарахування стажу роботодавці мають щомісяця робити страхові внески за працівників. Якщо підприємство призупинило роботу, то, відповідно, у цей період не нараховується заробітна плата та не сплачуються страхові внески.

Проте є можливість збереження нарахування стажу під час війни, але скористатися нею зможуть лише заможні громадяни. Так, для того, щоб уникнути втрати страхового стажу, можна самостійно сплачувати добровільні пенсійні внески.

У Пенсійному фонді зазначають, що зараз діє спрощена процедура сплати внесків. Для цього потрібно лише укласти договір про добровільну участь на порталі електронних послуг ПФУ.

Суми сплачених страхових внесків будуть враховувати за місяць, коли надійдуть кошти на рахунок фонду.

"При сплаті добровільного внеску в місяці, коли ви не маєте заробітку, ви набудете страховий стаж", — повідомляють у ПФУ.

Згідно з правилами, для зарахування до стажу одного повного місяця сума, яку потрібно внести, має становити не менш ніж мінімальний страховий внесок. Цьогоріч він визначається як 22% розміру мінімальної заробітної плати, тобто йдеться про 1760 грн (22% х 8000 грн, де 8000 грн — "мінімалка").

Також у ПФУ додали, що громадяни можуть сплачувати добровільні внески навіть тоді, коли отримують заробітну плату.

Раніше ми писали, що на думку голови Комітету з питань фінансової політики Данила Гетманцева, розмір мінімальної пенсії може становити 4 тис. грн. Це стане можливим, якщо влада викорінить тіньовий ринок тютюну та скасує спецпенсії.

Також розповідали про те, що навесні близько 10 млн пенсіонерам було проіндексовано виплати. Проте у кожного розмір підвищення був індивідуальним.