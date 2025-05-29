Право на пенсию — кто из-за войны выйдет на заслуженный отдых позже

Женщина работает за компьютером. Фото: Freepik

В Украине некоторые граждане из-за войны будут вынуждены выйти на пенсию позже, ведь ежегодно происходит ужесточение требований относительно необходимого количества страхового стажа для получения выплат. Тогда как на фоне роста этого критерия люди теряют работу, вынуждены уходить в длительный отпуск.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на материалы Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Требования по стажу в 2025 году

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на 2025 год для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо иметь от 32 лет страхового стажа. Кроме того:

в 63 года выйти на заслуженный отдых могут украинцы, которые приобрели от 22 до 32 лет стажа;

в 65 лет смогут оформить пенсию те, у кого есть 15-22 года стажа.

"Если у человека до 65 лет отсутствует минимальный страховой стаж, он не имеет права на пенсию по возрасту, но будет получать социальную помощь от государства в размере 2361 грн", — объясняют в ПФУ.

Однако уже в 2026 году соответствующий порог снова повысят. Речь пойдет уже о минимально 33 годах страхового стажа. В 2027 году необходимо будет иметь 34 года, а в 2028 году выйти на пенсию в 60 лет смогут только те украинцы, кто отработал 35 лет.

Сохранение начисления стажа во время войны

Во время войны в Украине некоторые граждане либо потеряли работу, либо вынужденно ушли в длительный отпуск. В то время как для зачисления стажа работодатели должны ежемесячно вносить страховые взносы за работников. Если предприятие приостановило работу, то соответственно в этот период не начисляется заработная плата и не уплачиваются страховые взносы.

Однако есть возможность сохранения начисления стажа во время войны, но воспользоваться ею смогут только состоятельные граждане. Так, для того чтобы избежать потери страхового стажа, можно самостоятельно платить добровольные пенсионные взносы.

В Пенсионном фонде отмечают, что сейчас действует упрощенная процедура уплаты взносов. Для этого нужно заключить договор о добровольном участии на портале электронных услуг ПФУ.

Суммы уплаченных страховых взносов будут учитываться за месяц, когда поступят средства на счет фонда.

"При уплате добровольного взноса в месяце, когда у вас нет заработка, вы приобретете страховой стаж", — сообщают в ПФУ.

Согласно правилам, для зачисления в стаж одного полного месяца сумма, которую нужно внести, должна составлять не менее одного минимального страхового взноса. В этом году он определяется как 22% размера минимальной заработной платы, то есть речь идет о 1760 грн (22% х 8000 грн, где 8000 грн — "минималка").

Также в ПФУ добавили, что граждане могут платить добровольные взносы даже тогда, когда получают заработную плату.

Ранее мы писали, что по мнению главы Комитета по вопросам финансовой политики Даниила Гетманцева, размер минимальной пенсии может составлять 4 тыс. грн. Это станет возможным, если власть искоренит теневой рынок табака и отменит спецпенсии.

Также рассказывали о том, что весной около 10 млн пенсионеров были проиндексированы выплаты. Однако у каждого размер повышения был индивидуальным.