Пенсії в Україні хочуть підвищити удвічі — деталі законопроєкту

Людина похилого віку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні група народних депутатів ініціює підвищення мінімальної пенсії за віком з 2026 року. Це прописано у законопроєкті №13214, що передбачає зміну правил у встановленні відповідної виплати.

Про це свідчить інформація на парламентському сайті.

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Детальніше про ініціативу депутатів

Йдеться про проєкт закону №13214 "Про внесення змін до статті 28 закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо збільшення розміру мінімальної пенсії за віком".

Автором документа виступив народний депутат України Дмитро Разумков та інші народні обранці.

Скриншот. Джерело: ВРУ

Як зазначається у пояснювальній записці до проєкту закону, мета відповідної ініціативи — забезпечити гідний рівень життя громадянам, які вийшли на заслужений відпочинок після багаторічної трудової діяльності, а також посилити довіру до чинної системи пенсійного страхування та стимулювати легальне працевлаштування в країні.

Як і коли може змінитися мінімальна пенсія

Документ пропонує встановити мінімальний розмір пенсії за віком у два прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність, з 2026 року.

Реалізація відповідної пропозиції має забезпечити такий ефект:

підвищити рівень соцзахисту людей похилого віку;

запровадити більшу справедливість у системі пенсійного забезпечення;

виконати конституційний обов’язок держави щодо забезпечення гідного рівня життя громадян похилого віку.

У 2025 році мінімальна пенсія в країні встановлена на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб і становить 2361 грн. Тобто виплата має зрости удвічі, до 4722 грн.

Скриншот. Джерело: ВРУ

У разі ухвалення закон набере чинності з 1 січня 2026 року.

Раніше ми писали про те, українці можуть вимагати перерахунку після проведеної індексації пенсій. Це стало можливим завдяки рішенню Верховного Суду України.

Також повідомлялося, що громадянам, які виїхали за кордон, з часом можуть припинити виплату пенсій. Така проблема може чекати, якщо не буде виконано вимогу з обов'язкової ідентифікації.