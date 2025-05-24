Мінімальна пенсія в Україні — Гетманцев пояснив, скільки мають платити громадянам

Пенсіонерка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Розмір мінімальної пенсії в Україні може становити 4 тис. гривень, якщо влада нейтралізує тіньовий ринок тютюну та скасує спецпенсії.

Про це написав у своєму Telegram-каналі голова Комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Як пояснив політик, повномасштабна війна з Росією поглибила проблему низьких пенсій, адже тепер зібрані податки витрачаються на потреби війська.

"Ситуація з державними фінансами в країні критична. Ми дуже і дуже обмежені в наших фінансових ресурсах. А всі невійськові видатки фінансуємо коштом допомоги партнерів. Але, попри війну, ми щороку індексуємо пенсії", — нагадав Гетманцев, хоча у 2025 році мінімальну пенсію не індексуватимуть", — написав він.

Гетманцев наголосив, що мінімальна пенсія у 2,3 тис. гривень є неприйнятною, і визнав, що з цією проблемою потрібно покінчити. На його думку, мінімальні виплати можна було підвищити до 4 тис. гривень.

"За розрахунками, додаткові видатки бюджету будуть становити близько 2,2 мільярда гривень на місяць", — написав Гетманцев.

Після збільшення мінімальних, держава може переписати й середні пенсії своїм громадянам. А взяти гроші на цю потребу можна з двох джерел:

побороти тіньовий ринок тютюну;

скасувати спецпенсії.

"Підвищення пенсій не тільки допоможе людям в такі важкі часи, але і стимулює розвиток економіки. Ці гроші повністю повертаються в економіку і стимулюють зростання попиту на товари передусім вітчизняного виробництва", — пояснив Данило Гетманцев.

Скільком українцям виплачують спеціальні пенсії

У листопаді 2024 року у Міністерстві соцполітики повідомили, що в Україні є понад 20 тис. осіб, які отримують пенсії у максимальному розмірі. При цьому з 1 січня 2025 року Кабмін запровадив обмежувальні коефіцієнти на пенсії, які призначені за окремим законодавством і перевищують 10 прожиткових мінімумів.

Нагадаємо, на початку цієї весни майже 10 млн пенсіонерам проіндексували виплати. Підвищення розміру пенсій було індивідуальним для кожної людини. Дізнавайтесь також про зміни у виплатах пенсій для українців на ТОТ.