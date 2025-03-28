Правила грошових переказів зміняться — що запланував НБУ

Банківська картка Ощадбанку лежить на грошах. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Національному банку України хочуть, щоб процес грошових переказів був прозорішим. За планом регулятора, цього вдасться досягти, якщо українські банки повідомлятимуть клієнтам інформацію щодо кінцевих учасників транзакцій.

Проєкт відповідної постанови з'явився на сайті Нацбанку.

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Так, банкам пропонують прийняти зобов'язання передавати емітентам інформацію про платника та отримувача, зокрема:

код за ЄДРПОУ для компаній;

повний номер платіжного інструменту для фізичних осіб.

До того ж планується уточнити вимоги до формування платіжних інструкцій банками та затвердити реквізити, які будуть обов'язковими. Під час онлайн-платежів банківські установи передаватимуть платникам повне найменування ще до того, як відбудеться сам грошовий переказ.

Нові правила, за якими випускатимуться та обслуговуватимуться банківські картки, хочуть впровадити з 1 жовтня 2025 року.

Про що ще повинні знати українці

З 1 лютого 2025 громадяни повинні зважати на певні обмеження під час карткових переказів. Так, клієнти з високим рівнем ризику можуть щомісяця переказувати з картки на картку не більше 50 тис.грн. Для клієнтів середнього та низького рівня ризику рівень ліміту становить 150 тис. грн.

Але з 1 червня ліміти на перекази знову зазнають змін. Як заявила раніше заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська, показник ліміту на карткові перекази для клієнтів, яким присвоїли середній та низький рівні ризиків, знизяться до 100 тис. грн на місяць.

Натомість клієнти з високим рівнем ризику й надалі зможуть переказувати лише 50 тис. грн.

Раніше стало відомо, що Нацбанк змінює методику розрахунку для встановлення офіційного курсу гривні. Зміни запрацюють з 31 березня 2025 року.

Також ми розповідали, що Національний банк підвищив облікову ставку на початку березня 2025 року. Це рішення вплине на ставки за кредитами та депозитами.