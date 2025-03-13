Грошові перекази з картки на картку — що зміниться з 1 червня

Людина тримає смартфон у руках. Фото: Unsplash

У лютому 2025 року для українців запровадили обмеження на карткові перекази. Так, громадяни без документально підтверджених джерел доходів, в місяць можуть переказувати суму, яка не може перевищувати 150 тис. грн. Але вже влітку для українців готують нові ліміти для переказів.

Про це розповіла журналістам видання "РБК-Україна" заступниця голови правління "Глобус Банку" Анна Довгальська.

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Ліміти на карткові перекази — що і коли зміниться

За словами Довгальської, з 1 червня 2025 року показник ліміту на карткові перекази для клієнтів, яким присвоїли середній та низький рівні ризиків, знизяться до 100 тисяч гривень на місяць. Натомість для клієнтів з високим рівнем ризику рівень ліміту не зміниться — 50 тисяч грн на місяць.

Заступниця голови правління "Глобус Банку" зауважила, що відколи банки встановили нові правила щодо карткових переказів, клієнти усе частіше відкривають рахунки в різних фінансових установах та більше використовують перекази на IBAN. Однак є частина клієнтів, які, побоюючись обмежень від банків, почали ретельніше ставитися до таких банальних і часто невимушених транзакцій, як "скидання грошей на картку" родичам чи знайомим.

"Ми відстежуємо тенденції та аналізуємо вплив нових правил на поведінку клієнтів. Зазвичай початковий період після будь-яких нововведень потребує певної адаптації, для якої характерні коливання в обсягах переказів, але протягом 2-3 місяців ситуація має стабілізуватися. Адже нові правила спрямовані саме на захист добросовісних користувачів банківських послуг і запобігання використанню фінансової системи з незаконною метою", — наголосила банкір.

Про що ще варто знати

Практика, коли банки та профільні асоціації надають іншим фінустановам банківську таємницю може стати постійною. У Нацбанку вважають, що це допоможе виявляти шахрайські схеми з переказами великих сум за кордон від так званих компаній-"оболонок" і надання фальшивих документів.

Раніше ми розповідали, що в Україні пришвидшили процес грошових переказів з картки на картку. Відтепер усе відбувається за лічені секунди.

Також ми писали, як українцям уникнути підозр щодо незаконного походження коштів на рахунку. Важливо зберігати позитивну кредитну історію, не здійснювати підозрілих транзакцій та просити друзів і родичів правильно зазначати призначення переказів.