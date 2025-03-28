Правила денежных переводов изменятся — что запланировал НБУ

Банковская карта Ощадбанка лежит на деньгах. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины хотят, чтобы процесс денежных переводов был более прозрачным. По плану регулятора, этого удастся достичь, если украинские банки будут сообщать клиентам информацию о конечных участниках транзакций.

Проект соответствующего постановления появился на сайте Нацбанка.

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Так, банкам предлагают принять обязательство передавать эмитентам информацию о плательщике и получателе, в частности:

код по ЕГРПОУ для компаний;

полный номер платежного инструмента для физических лиц.

К тому же планируется уточнить требования к формированию платежных инструкций банками и утвердить реквизиты, которые будут обязательными. Во время онлайн-платежей банковские учреждения будут передавать плательщикам полное наименование еще до того, как состоится сам денежный перевод.

Новые правила, по которым будут выпускаться и обслуживаться банковские карты, хотят внедрить с 1 октября 2025 года.

О чем еще должны знать украинцы

С 1 февраля 2025 граждане должны учитывать определенные ограничения при карточных переводах. Так, клиенты с высоким уровнем риска могут ежемесячно переводить с карты на карту не более 50 тыс. грн. Для клиентов среднего и низкого уровня риска уровень лимита составляет 150 тыс. грн.

Но с 1 июня лимиты на переводы снова претерпят изменения. Как заявила ранее заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская, показатель лимита на карточные переводы для клиентов, которым присвоили средний и низкий уровни рисков, снизятся до 100 тыс. грн в месяц.

В то же время клиенты с высоким уровнем риска и в дальнейшем смогут переводить только 50 тыс. грн.

Ранее стало известно, что Нацбанк меняет методику расчета для установления официального курса гривны. Изменения заработают с 31 марта 2025 года.

Также мы рассказывали, что Национальный банк повысил учетную ставку в начале марта 2025 года. Это решение повлияет на ставки по кредитам и депозитам.