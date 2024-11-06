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Забув картку в банкоматі — в ПриватБанку пояснили, що робити

6 листопада 2024 07:01
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Що робити, якщо загубив картку у Приватбанку
Банківська картка. Фото: УНІАН
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

У державному ПриватБанку нагадали, що вилучені чи забуті у його банкоматах банківські картки не повертаються власникам. Це стосується і тих карток, які були випущені іншим банком.

Про це представники банку розповіли на порталі "Мінфін".

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Забув картку в банкоматі

У банку зазначили, що у разі втрати картки слід звертатися до свого банку для її відновлення. Також зазначається, що такі самі правила діють і для карток, вилучених чи залишених у терміналах.

"Вилучені чи залишені в банкоматах або терміналах картки не повертаються. Для відновлення картки вам необхідно звернутися до банку, який видав цю картку", — йдеться в повідомленні.

 

Водночас клієнти ПриватБанку можуть продовжувати використовувати банківську картку, у якої закінчується термін дії, у кілька способів. Зокрема, перевипустити її. Там зазначили:

  • зробити це можна у будь-якому з його відділень;
  • перевипущену картку можна замовити з доставкою по Україні чи за кордон.

Крім того, можна оформити миттєву Digital-картку, використавши систему "Приват24". Для цього потрібно:

  • перейти до розділу "Всі картки";
  • натиснути "Додати";
  • вибрати "Digital картка".

"З нею ви можете робити оплати в торговельній мережі за допомогою смартфона, купувати. І навіть знімати готівку з банкоматів ПриватБанку", — розповіли у банку.

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував рахунок клієнта, який є військовослужбовцем, а перед тим з його карти списали кошти невідомі з Британії.

Ми також писали, що ПриватБанк надає можливість здійснювати шахрайські оборудки. У цьому запевняє один із клієнтів, який зіткнувся з неприємним досвідом у відділенні банку.

Україна банківські карти ПриватБанк банки фінанси

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