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ПриватБанк блокує рахунки українських бійців — причини

31 жовтня 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк отримав скаргу від бійця за неналежну роботу — деталі
Телефон у руках бійця. Фото: armyinform
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" заблокував рахунок клієнта, який є військовослужбовцем, а перед тим з його карти списали кошти невідомі з Британії. Чоловік обурений, що від клієнтів для роботи з банком вимагають низку документів, ідентифікацію, а на списання коштів невідомими паперова бюрократія та суворі правила банку не поширюються.

Про це громадянин написав на порталі "Мінфін".

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Клієнт зазначив, що одного разу виявив, що з його рахунку були списані гроші. Зв'язатися одразу з оператором на "гарячій лінії" не зміг через "завантаженість" представників банку. Коли ж вдалося, то йому заблокували рахунок.

"Я військовослужбовець. Перевіряючи одного разу баланс на картці, виявив не санкціоновану оплату на суму в 29.99€ десь в Англії… Ні гаряча лінія, ні служба підтримки не змогли порозмовляти зі мною, посилаючись на дефіцит операторів… А коли порозмовляли — заблокували акаунт, карти", — повідомив він.

Боєць невдоволений роботою системи, адже банк без жодних уточнень позбавив його, вагітну дружину та двоє дітей його ж власних грошей. З одного боку військові воюють із зовнішнім ворогом, а з іншого — з внутрішнім у тилу. Він обурений, що мусить захищати тих, хто його обкрадає.

"Лишивши тим самим дружину в декреті і 2-х дітей без коштів…Одні пі…от, у вигляді Параші стріляють в мене і мою сімʼю, інші, у вигляді "ПрихватБанк" залишають мене і мою сімʼю без коштів… Не можу ніяк зрозуміти, як я, будучи клієнтом банку, сплачуючи його комісії, будучи власником коштів — маю надати або пін (щоб зняти), або ж пароль чи Face ID, щоб щось оплатити, а комусь на іншому континенті не потрібно нічого… "Ловкость рук, ПрихватБанку?". І ще одне питання до співробітників банку. Як ви, шакали тилові, записались в списки тих, кого я маю захищати???", — йдеться у скарзі.

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, у ПриватБанку регулятор виявив під час перевірки порушення законодавства. Через це Нацбанк виписав штраф на майже 2 млн гривень.

Також повідомлялося, що ПриватБанк заблокував рахунок за користування терміналом. Чоловік часто використовував цей спосіб розрахунку, коли оплачував послуги ЖКГ та штрафи.

банківські рахунки ПриватБанк військовослужбовці гроші банки фінанси

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