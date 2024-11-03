Українці за кордоном скаржаться на проблеми зі зняттям коштів з карток ПриватБанку — деталі

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Клієнтка державного ПриватБанку звернулася зі скаргою на проблеми зі зняттям готівки через термінал банку за межами країни. Вона повідомила, що банкомат блокує її транзакцію з міркувань безпеки. При цьому, як зазначила жінка, її подруга без труднощів зняла гроші з такої ж картки.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Деталі скарги

Згідно зі скаргою, клієнтка намагалася зняти гроші з картки "Універсальна". Вона також зазначила, що її подруга без жодних проблем отримує готівку зі своєї картки в тому ж терміналі банку, не вдаючись до додаткових заходів безпеки.

"Я не можу знімати кошти за кордоном з цієї картки в касі банку через термінал, оскільки мені відхиляє транзакцію з метою безпеки. Я просила підтримку відключити цю опцію безпеки, так як вона унеможливлює користування карткою, але в підтримці мені повідомили що це начебто неможливо", — розповіла жінка.

Водночас клієнтка підкреслила, що проблеми з виведенням грошей не виникали при використанні карток інших українських банків.

"Кошти знімаються без будь-яких обмежень безпеки", — сказала вона.

ПриватБанк відреагував на скаргу клієнтки, повідомивши, що їхні фахівці вже займаються перевіркою наданої інформації та аналізом ситуації.

Скарга на ПриватБанк. Скриншот: Мінфін

Що ще треба знати

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував рахунок клієнта, який є військовослужбовцем, а перед тим з його карти списали кошти невідомі з Британії. Чоловік обурений, що від клієнтів для роботи з банком вимагають низку документів, ідентифікацію, а на списання коштів невідомими паперова бюрократія та суворі правила банку не поширюються.

Ми також писали, що ПриватБанк надає можливість здійснювати шахрайські оборудки. У цьому запевняє один із клієнтів, який зіткнувся з неприємним досвідом у відділенні банку.