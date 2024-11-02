ПриватБанк дозволяє співробітникам бачити дані карт клієнтів — скарга

Клієнт ПриватБанку розповів про нову шахрайську схему
Державний "ПриватБанк" надає можливість здійснювати шахрайські оборудки. У цьому запевняє один із клієнтів, який зіткнувся з неприємним досвідом у відділенні банку.
Про це громадянин написав на порталі "Мінфін".
Відкритість ПриватБанку до шахрайств
Як зазначається, клієнт звернувся у відділення банку, оскільки закінчився термін дії карти. Йому видали картку, перед цим ретельно переглянувши інформацію на ній — термін дії та CVV код. Саме ці дані надають можливість шахраям списувати кошти з рахунків клієнтів, а ПриватБанк у таких випадках перекладає вину на клієнтів, що ті не берегли дані з картки.
"У мене закінчився строк дії карти і я прийшов в банк її обміняти. Яке ж було моє здивування, коли співробітник банк дав мені карту, яку до того тримав в руках і обдивлявся. Я попросив його надати іншу карту, в конверті чи з іншим захистом даних, бо ця карта уже побувала у нього в руках, номер карти, CVV код і строк дії вже стали йому відомі", — написав він.
На його прохання дати карту в конверті той відповів, що у них у відділенні всі карти у такому вигляді. Після чого дістав цілий стос карт без конвертів.
"І дійсно, показав мені стос карт, без всяких конвертів, де кожний співробітник банку може взнати CVV-код, дату закінчення і номер карти. Також він запропонував "застрахувати мене від шахрайських дій", — повідомив він.
Клієнт обурений, адже банк спочатку створює умови для шахрайства, а потім пропонує застрахуватися від нього.
"Прекрасний маркетинговий хід. І як це узгоджується з правилами платіжних систем? І зовсім цинічним виглядає твердження, що "Банк на постійній основі удосконалює системи захисту від шахрайства", — наголошується у скарзі.
На сторінці представники банку відповіли, що "перевірять дану інформацію та розберуться в ситуації" попросили вибачення за "створені незручності".
Варто зауважити, що коли клієнти скаржаться на списання коштів в інтернеті, то банк часто наводить пояснення, що, мовляв, шахраї різними методами дізнаються про дані з карт.
Зокрема, для шахрайських дій в інтернеті і проведення транзакції "достатньо мати основні реквізити картки, такі як CVV-код, строк дії та номер картки, які можуть бути отримані шахраями не тільки через необережність власника, але й завдяки іншим методам, наприклад, через спостереження або ненадійні онлайн-платформи". Також дивним чином не спрацьовують ліміти на оплату в інтернеті, які вдається обходити шахраям. Про що найчастіше нарікають клієнти.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк заблокував рахунок клієнту за користування терміналом. Він часто оплачував комунпослуги та штрафи.
Також ми писали, що ПриватБанк вимагав з клієнтки розрахунку за борг за кредитом у 120 тис. гривень. Кошти вкрали шахраї, проте суд виніс неочікуване рішення.
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