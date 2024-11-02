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Клієнт ПриватБанку розповів про нову шахрайську схему

2 листопада 2024 07:01
Ксенія Симонова - Редактор
ПриватБанк дозволяє співробітникам бачити дані карт клієнтів — скарга
Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Державний "ПриватБанк" надає можливість здійснювати шахрайські оборудки. У цьому запевняє один із клієнтів, який зіткнувся з неприємним досвідом у відділенні банку.

Про це громадянин написав на порталі "Мінфін".

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Відкритість ПриватБанку до шахрайств

Як зазначається, клієнт звернувся у відділення банку, оскільки закінчився термін дії карти. Йому видали картку, перед цим ретельно переглянувши інформацію на ній — термін дії та CVV код. Саме ці дані надають можливість шахраям списувати кошти з рахунків клієнтів, а ПриватБанк у таких випадках перекладає вину на клієнтів, що ті не берегли дані з картки.

"У мене закінчився строк дії карти і я прийшов в банк її обміняти. Яке ж було моє здивування, коли співробітник банк дав мені карту, яку до того тримав в руках і обдивлявся. Я попросив його надати іншу карту, в конверті чи з іншим захистом даних, бо ця карта уже побувала у нього в руках, номер карти, CVV код і строк дії вже стали йому відомі", — написав він.

На його прохання дати карту в конверті той відповів, що у них у відділенні всі карти у такому вигляді. Після чого дістав цілий стос карт без конвертів.

"І дійсно, показав мені стос карт, без всяких конвертів, де кожний співробітник банку може взнати CVV-код, дату закінчення і номер карти. Також він запропонував "застрахувати мене від шахрайських дій", — повідомив він.

Клієнт обурений, адже банк спочатку створює умови для шахрайства, а потім пропонує застрахуватися від нього.

"Прекрасний маркетинговий хід. І як це узгоджується з правилами платіжних систем? І зовсім цинічним виглядає твердження, що "Банк на постійній основі удосконалює системи захисту від шахрайства", — наголошується у скарзі.

На сторінці представники банку відповіли, що "перевірять дану інформацію та розберуться в ситуації" попросили вибачення за "створені незручності".

 

ПриватБанк скарги
Скарга. Джерело: Мінфін

Варто зауважити, що коли клієнти скаржаться на списання коштів в інтернеті, то банк часто наводить пояснення, що, мовляв, шахраї різними методами дізнаються про дані з карт.

Зокрема, для шахрайських дій в інтернеті і проведення транзакції "достатньо мати основні реквізити картки, такі як CVV-код, строк дії та номер картки, які можуть бути отримані шахраями не тільки через необережність власника, але й завдяки іншим методам, наприклад, через спостереження або ненадійні онлайн-платформи". Також дивним чином не спрацьовують ліміти на оплату в інтернеті, які вдається обходити шахраям. Про що найчастіше нарікають клієнти.

 

Приватбанк
Пояснення ПриватБанку. Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк заблокував рахунок клієнту за користування терміналом. Він часто оплачував комунпослуги та штрафи.

Також ми писали, що ПриватБанк вимагав з клієнтки розрахунку за борг за кредитом у 120 тис. гривень. Кошти вкрали шахраї, проте суд виніс неочікуване рішення.

банківські карти ПриватБанк шахрайство банки фінанси

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