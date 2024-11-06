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Забыл карту в банкомате — в ПриватБанке объяснили, что делать

6 ноября 2024 07:01
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Что делать, если потерял карту в Приватбанке
Банковская карта. Фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В государственном ПриватБанке напомнили, что изъятые или забытые в его банкоматах банковские карты не возвращаются владельцам. Это касается и тех карт, которые были выпущены другим банком.

Об этом представители банка рассказали на портале Минфин.

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Забыл карту в банкомате

В банке отметили, что в случае потери карты следует обращаться в свой банк для ее восстановления. Также отмечается, что такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", — говорится в сообщении.

В то же время клиенты ПриватБанка могут продолжать использовать банковскую карту, у которой истекает срок действия, в несколько способов. В частности, перевыпустить ее. Там отметили:

  • сделать это можно в любом из его отделений;
  • перевыпущенную карту можно заказать с доставкой по Украине или за границу.

Кроме того, можно оформить мгновенную Digital-карту, используя систему "Приват24". Для этого нужно:

  • перейти в раздел "Все карты";
  • нажать "Добавить";
  • выбрать "Digital карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать. И даже снимать наличные с банкоматов ПриватБанка", — рассказали в банке.

Напомним, ПриватБанк заблокировал счет клиента, являющегося военнослужащим, а перед тем с его карты списали средства неизвестные из Британии.

Мы также писали, что ПриватБанк дает возможность совершать мошеннические сделки. В этом уверяет один из клиентов, столкнувшийся с неприятным опытом отделения банка.

Украина банковские карты ПриватБанк банки финансы

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