Штрафи до 68 тисяч і тюрма: як хочуть карати за неповагу до військових

Військовий ЗСУ, гроші в руках, молоток судді. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

За образи та погрози військовим можна отримати штрафи на десятки тисяч гривень та кримінальне покарання — аж до 12 років ув’язнення. Такі санкції пропонують запровадити для тих, хто принижує військовослужбовців, погрожує їм або застосовує насильство. У Верховній Раді вже зареєстровано кілька законопроєктів, але жоден із них поки не став законом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

За що хочуть карати

Перший законопроєкт №10014 пропонує запровадити окрему статтю в Кодексі про адмінправопорушення — "неповага до військовослужбовця".

Під це визначення можуть відносити:

публічну образа військового;

образливі дії або чіпляння;

інші умисні дії, що порушують громадський порядок і права військових.

У якості покарання пропонують:

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штраф від 3 400 до 5 100 грн;

громадські або виправні роботи;

суспільно корисні роботи;

або адміністративний арешт до 15 діб.

Втім у Верховній Раді застерегли, що поняття "образа" є досить суб'єктивним і може трактуватися по-різному.

За образу можуть дати реальний строк

Ще жорсткіші покарання передбачає законопроєкт №13384, який зареєстрували у 2025 році. У ньому йдеться про:

образу честі та гідності;

погрози вбивством чи насильством;

поширення відповідних матеріалів.

За будь-яке з цих порушень пропонувалося встановити покарання від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Однак профільний комітет Верховної Ради цю ініціативу не підтримав і рекомендував парламенту її відхилити.

Штраф до 68 тисяч і до 12 років ув'язнення

Натомість придивилися до альтернативного законопроєкту №13384-1, який містить найсуворіші санкції:

за образу — штраф від 17 000 до 68 000 грн або обмеження волі до 3 років;

за погрози — до 5 років обмеження або позбавлення волі;

за тілесні ушкодження — до 7 років ув’язнення;

за тяжкі травми — до 8 років;

у разі повторних дій або групи осіб — до 12 років позбавлення волі.

Поки що жоден із законопроєктів не ухвалили. Депутати вирішують, яким має бути покарання для кривдників — обмежитися штрафами й адмінарештом чи запровадити кримінальну відповідальність.

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