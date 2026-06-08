Кредити для військових в Україні: які пільги діють і як їх оформити

Кредитні пільги для військових: кому скасують відсотки і штрафи
Українці, які проходять службу в ЗСУ, можуть не платити відсотки за кредитами, а також скасувати штрафи і пені за прострочення. Ба більше, така пільга поширюється не лише на самих захисників, а й на їхніх дружин та чоловіків.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію 15-го армійського корпусу.
За що можна не платити
Якщо людина проходить військову службу, кредит для неї фактично стає дешевшим.
Закон дозволяє не сплачувати:
- відсотки за користування кредитом;
- штрафи;
- пеню за прострочення.
Правило діє незалежно від того, де саме оформлено кредит — у банку, кредитній спілці, ломбарді чи іншій фінансовій установі.
При цьому сам борг нікуди не зникне. Тіло кредиту доведеться повернути повністю.
Кому можуть відмовити
Закон містить кілька важливих винятків. Пільгу не дадуть, якщо ви брали цільовий кредит на:
- придбання житла;
- придбання автомобіля;
- купівлю та встановлення сонячних панелей, вітрових електроустановок, гібридних інверторів і систем накопичення енергії, якщо їхню вартість компенсує держава або інші особи.
Але є одне "але". Банк дивиться саме на цільове призначення кредиту, зазначене в договорі. Якщо ви оформили звичайну позику на власні потреби, а потім купили на ці гроші авто чи житло — право на нульові відсотки збережеться.
Як оформити пільги
Автоматично ви їх не отримаєте. Для припинення нарахування відсотків та штрафів потрібно звернутися до кредитора й повідомити про своє право.
Зазвичай просять:
- письмову заяву;
- документи про проходження військової служби;
- свідоцтво про шлюб, якщо звертається чоловік або дружина військового.
Поки ви не надасте ці документи, банк продовжуватиме рахувати борги.
Зверніть увагу
Єдиного списку документів у законі немає. Тому вимоги кредиторів можуть відрізнятися.
Раніше Новини.LIVE розповідали, що військові можуть роками недоотримувати частину грошового забезпечення через помилки в нарахуваннях. Найчастіше не враховують надбавки, премії або рахують виплати за застарілими показниками. Гроші можна повернути через перерахунок або суд.
Також Новини.LIVE повідомляли, скільки грошей отримають військові у червні. Розмір виплат залежить від умов служби: де саме перебуває військовий і які завдання виконує. Базове забезпечення для більшості стартує від понад 20 тисяч гривень, а додатково доплачується від 30 до 100 тисяч гривень.