Кредити для військових в Україні: які пільги діють і як їх оформити

Військовослужбовці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Українці, які проходять службу в ЗСУ, можуть не платити відсотки за кредитами, а також скасувати штрафи і пені за прострочення. Ба більше, така пільга поширюється не лише на самих захисників, а й на їхніх дружин та чоловіків.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію 15-го армійського корпусу.

За що можна не платити

Якщо людина проходить військову службу, кредит для неї фактично стає дешевшим.

Закон дозволяє не сплачувати:

відсотки за користування кредитом;

штрафи;

пеню за прострочення.

Правило діє незалежно від того, де саме оформлено кредит — у банку, кредитній спілці, ломбарді чи іншій фінансовій установі.

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При цьому сам борг нікуди не зникне. Тіло кредиту доведеться повернути повністю.

Кому можуть відмовити

Закон містить кілька важливих винятків. Пільгу не дадуть, якщо ви брали цільовий кредит на:

придбання житла;

придбання автомобіля;

купівлю та встановлення сонячних панелей, вітрових електроустановок, гібридних інверторів і систем накопичення енергії, якщо їхню вартість компенсує держава або інші особи.

Але є одне "але". Банк дивиться саме на цільове призначення кредиту, зазначене в договорі. Якщо ви оформили звичайну позику на власні потреби, а потім купили на ці гроші авто чи житло — право на нульові відсотки збережеться.

Як оформити пільги

Автоматично ви їх не отримаєте. Для припинення нарахування відсотків та штрафів потрібно звернутися до кредитора й повідомити про своє право.

Зазвичай просять:

письмову заяву;

документи про проходження військової служби;

свідоцтво про шлюб, якщо звертається чоловік або дружина військового.

Поки ви не надасте ці документи, банк продовжуватиме рахувати борги.

Зверніть увагу

Єдиного списку документів у законі немає. Тому вимоги кредиторів можуть відрізнятися.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що військові можуть роками недоотримувати частину грошового забезпечення через помилки в нарахуваннях. Найчастіше не враховують надбавки, премії або рахують виплати за застарілими показниками. Гроші можна повернути через перерахунок або суд.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки грошей отримають військові у червні. Розмір виплат залежить від умов служби: де саме перебуває військовий і які завдання виконує. Базове забезпечення для більшості стартує від понад 20 тисяч гривень, а додатково доплачується від 30 до 100 тисяч гривень.