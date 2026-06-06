В Україні можуть запровадити штрафи для військових командирів: за що стягуватимуть до 8 500 грн

Українські військовослужбовці. Фото: Новини.LIVE

В Україні для військових командирів можуть запровадити адміністративну відповідальність за неналежний розгляд рапортів військовослужбовців. Відповідний законопроєкт уже внесено на розгляд Верховної Ради.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

Чому пропонують посилити відповідальність

Законопроєкт №15120 передбачає покарання для командирів за порушення процедури приймання та розгляду рапортів військових.

Автори документа наголошують, що в умовах повномасштабної війни особливого значення набуває захист прав військовослужбовців і дотримання встановлених правил взаємодії між особовим складом та командуванням.

На їхню думку, оперативний розгляд рапортів безпосередньо впливає як на психологічний стан бійців, так і на ефективність виконання бойових завдань підрозділами.

Рапорт залишається основним механізмом звернення військового до командування та використовується для реалізації низки важливих прав, зокрема щодо:

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оформлення відпустки;

проходження лікування;

переведення на інше місце служби;

звільнення зі служби;

інших кадрових і соціальних питань.

Водночас, як зазначають ініціатори законопроєкту, у військах нерідко фіксуються випадки, коли рапорти не приймають або не реєструють, порушують строки їх розгляду, не надають відповіді чи взагалі залишають звернення без розгляду.

Які штрафи хочуть запровадити для командирів

Документ пропонує встановити такі санкції за порушення порядку розгляду рапортів:

у звичайний період — штраф від 850 до 1 700 гривень;

під час особливого періоду (крім воєнного стану), а також за повторне порушення — штраф від 1 700 до 3 400 гривень або арешт на гауптвахті строком до п’яти діб;

під час воєнного стану — штраф від 3 400 до 8 500 гривень або арешт на гауптвахті від п’яти до десяти діб.

У пояснювальній записці до законопроєкту вказано, що його реалізація не вимагатиме додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів. Водночас надходження від сплати штрафів у разі виявлення порушень можуть стати додатковим джерелом бюджетних доходів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деяким військовослужбовцям виплатять по 50 000 грн. Право на одноразову грошову допомогу мають мобілізовані та контрактники. Обов’язкова умова — реєстрація в конкретній громаді.

Також Новини.LIVE писали, що військові можуть отримати недонараховане їм грошове забезпечення. Деякі захисники отримували менші виплати, ніж їм належать. Це відбувалося з низки бюрократичних причин.