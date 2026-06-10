Виплати на оздоровлення для дітей військових: яку суму можна отримати у 2026 році

Чоловік у військовій формі обіймає жінку та дитину, гроші. Фото: Reuters, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні для дітей військовослужбовців діють спеціальні програми пільгового відпочинку. Зокрема працює проєкт "єОздоровлення", коли гроші на путівку приходять прямо на картку.

Про те, як родині захисника отримати гроші на відпочинок дитини, розповів у соцмережі Threads військовий фінансист під ніком spirit.ua, передають Новини.LIVE.

Скільки можна отримати за програмою "єОздоровлення"

Проєкт "єОздоровлення" діє за принципом монетизації. Тобто держава не видає готову путівку в табір, а виплачує гроші безпосередньо родині.

Один із батьків (або законний представник) отримує на картку в ПриватБанку цільові кошти.

Вік дитини, яка має право на путівку — від 7 до 18 років. Сума дорівнює п’яти прожитковим мінімумам для дітей відповідного віку. У 2026 році виплата становить 17 560 грн (ПМ — 3 512 грн).

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Ці гроші можна витратити виключно на оплату путівки в одному з таборів чи санаторіїв, які долучилися до програми.

Хто може взяти участь у програмі

Пріоритетне право на фінансування відпочинку надається дітям:

учасників бойових дій;

військовослужбовців, які отримали поранення, контузію чи каліцтво під час виконання обов'язків;

загиблих Героїв;

зниклих безвісти військовослужбовців.

Як оформити виплату за "єОздоровлення"

Щоб отримати гроші на відпочинок для дитини, ні військовослужбовцю, ні членам його родини не потрібно звертатися до органів соцзахисту. Сповіщення про право на допомогу зазвичай приходить автоматично в Дії (якщо дитина є в реєстрах).

Якщо ж сповіщення не надходило, військовослужбовець або його дружина може самостійно звернутися до найближчого органу соцзахисту (чи ЦНАПу). До заяви потрібно додати посвідчення УБД (або довідку про поранення/статус) та свідоцтво про народження дитини.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні планують підвищити виплати військовослужбовцям. Йдеться про збільшення мінімального окладу з 20 до 30 тис.грн. Проте обговорення цього питання у профільному комітеті ВР виявило серйозну фінансову діру в бюджеті.

Також Новини.LIVE писали, які кредитні пільги діють для військових. Захисники мають право не сплачувати відсотки, штрафи та пеню за позиками. Преференція поширюється не лише на самих військовослужбовців, а й на їхніх дружин та чоловіків.