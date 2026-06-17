Штрафы до 68 тысяч и тюрьма: как хотят наказывать за неуважение к военным

Военный ВСУ, деньги в руках, молоток судьи. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

За оскорбления и угрозы в адрес военных можно получить штрафы в размере десятков тысяч гривен и уголовное наказание — вплоть до 12 лет лишения свободы. Такие санкции предлагается ввести в отношении тех, кто унижает военнослужащих, угрожает им или применяет насилие. В Верховной Раде уже зарегистрировано несколько законопроектов, но ни один из них пока не стал законом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

За что хотят наказывать

Первый законопроект №10014 предлагает ввести отдельную статью в Кодекс об административных правонарушениях — "неуважение к военнослужащему".

Под это определение могут относиться:

публичное оскорбление военнослужащего;

оскорбительные действия или приставание;

другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок и права военных.

В качестве наказания предлагается:

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штраф от 3 400 до 5 100 грн;

общественные или исправительные работы;

общественно полезные работы;

или административный арест на срок до 15 суток.

Впрочем, в Верховной Раде предупредили, что понятие "оскорбление" является достаточно субъективным и может трактоваться по-разному.

За оскорбление могут назначить реальный срок

Еще более жесткие наказания предусматривает законопроект №13384, зарегистрированный в 2025 году. В нем речь идет о:

оскорблении чести и достоинства;

угрозы убийством или насилием;

распространение соответствующих материалов.

За любое из этих нарушений предлагалось установить наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

Однако профильный комитет Верховной Рады эту инициативу не поддержал и рекомендовал парламенту её отклонить.

Штраф до 68 тысяч и до 12 лет лишения свободы

Вместо этого пристально рассмотрели альтернативный законопроект №13384-1, который содержит самые строгие санкции:

за оскорбление — штраф от 17 000 до 68 000 грн или ограничение свободы до 3 лет;

за угрозы — до 5 лет ограничения или лишения свободы;

за телесные повреждения — до 7 лет лишения свободы;

за тяжкие телесные повреждения — до 8 лет;

в случае повторных действий или группы лиц — до 12 лет лишения свободы.

Пока что ни один из законопроектов не был принят. Депутаты решают, каким должно быть наказание для обидчиков — ограничиться штрафами и административным арестом или ввести уголовную ответственность.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дети военнослужащих могут отдохнуть за счет государства. В рамках проекта «еОздоровление» семья получает деньги на карту, чтобы самостоятельно оплатить путевку в лагерь или санаторий. В 2026 году сумма помощи составляет 17 560 гривен на ребенка.

Также Новини.LIVE рассказывали, на какие льготы имеют право военные во время службы. Речь идет об особых условиях кредитования, однако они не действуют автоматически. Чтобы отменить проценты, штрафы и пени, нужно обратиться к кредитору и подтвердить свой статус.