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Головна Фінанси За що ПриватБанк братиме комісії у вересні та скільки доведеться платити

За що ПриватБанк братиме комісії у вересні та скільки доведеться платити

Ua ru
4 вересня 2026 07:03
Комісії ПриватБанку у вересні: за що та скільки платитимуть клієнти
Дівчина на біля відділення ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Клієнти ПриватБанку у вересні можуть користуватися картками для більшості звичних операцій без додаткової плати. Водночас окремі перекази, зняття готівки, поповнення рахунку та обслуговування карток передбачають комісію. Її розмір залежить від виду операції, способу її проведення та джерела коштів, тому за деякі дії клієнтам доведеться заплатити більше. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на актуальні тарифи ПриватБанку

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Переказ на картку іншого банку

 

За переказ власних коштів на картку будь-якого українського банку ПриватБанк стягує 0,5% від суми, мінімум 5 грн. Тобто при переказі 1 000 грн комісія становитиме 5 грн, а при переказі 10 000 грн — 50 грн. 

Якщо для такого переказу використовуються кредитні кошти, додатково застосовується тариф 3% за використання. Таким чином, до базової комісії за переказ додається плата за використання кредитного ліміту. 

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Зняття готівки 

За зняття власних коштів у банкоматах і пунктах видачі готівки ПриватБанку комісія становить 1% від суми. Наприклад, при знятті 5 000 грн клієнт заплатить 50 грн. 

За отримання власних коштів в інших українських банках також діє тариф 1%, а під час зняття готівки за кордоном — 2%. 

Якщо клієнт знімає гроші з кредитного ліміту, комісія буде вищою. Для сум понад 1 000 грн ПриватБанк стягує 4% від суми. Тому зняття 5 000 грн кредитних коштів обійдеться у 200 грн комісії. Для сум до 1 000 грн передбачена окрема тарифна шкала. 

Поповнення "Картки для виплат" 

Поповнення "Картки для виплат" може передбачати комісію. За нецільове зарахування коштів ПриватБанк стягує 0,5% від суми, але не більше 50 грн. 

Наприклад, при поповненні на 2 000 грн комісія становитиме 10 грн. Якщо зарахувати 20 000 грн, клієнт сплатить максимальні 50 грн. 

Водночас зарахування цільових виплат, зокрема зарплати, пенсії та соціальних виплат, не тарифікується. 

Обслуговування картки Gold 

Власники "Універсальної Gold" сплачують 20 грн на місяць за обслуговування картки. За рік сума становить 240 грн. 

Для звичайної "Універсальної" щомісячна плата за обслуговування не стягується. 

Які операції можна провести без комісії 

Переказ власних коштів на картку "Універсальна" або "Універсальна Gold" у ПриватБанку здійснюється без комісії. 

Також без плати зараховуються цільові кошти на "Картку для виплат" — зарплата, пенсія та соціальні виплати. 

Отже, перед проведенням операції варто перевірити актуальний тариф: розмір комісії залежить не лише від суми, а й від виду картки, джерела коштів та самої операції. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть зіткнутися зі змінами для преміальних карток. Нові умови можуть вплинути на витрати власників таких карток. Тому клієнтам варто заздалегідь ознайомитися з актуальними тарифами банку. 

Також Новини.LIVE писали, що ПриватБанк може виплатити бонус за поповнення картки. Йдеться про спеціальну пропозицію для нових власників картки "Юніора". Щоб отримати виплату, потрібно виконати умови акції та поповнити картку на необхідну суму. 

ПриватБанк гроші Приват24 фінанси готівка
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка

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