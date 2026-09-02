ПриватБанк продовжив термін дії карток: що змінилось для клієнтів

Картка ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Якщо термін дії картки ПриватБанку вже минув або скоро спливає, поспішати із заміною пластику під час воєнного стану не обов’язково. Банк автоматично продовжив дію карток, тож ними можна користуватися далі. Водночас клієнти можуть за бажанням оформити нову Digital-картку та користуватися нею навіть для зняття готівки без фізичного пластику.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на ПриватБанк.

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На скільки продовжили дію карток

Строк дії карток ПриватБанку продовжено на два з половиною року, або 913 днів. Це стосується карток, термін дії яких завершився в період воєнного стану. Тож навіть якщо дата на пластику вже минула, картка може залишатися чинною.

Інформація про початковий строк дії картки зазначена на її лицьовій стороні. Перевірити дані також можна у Приват24.

При цьому клієнт за бажанням може перевипустити картку. ПриватБанк пропонує кілька варіантів: замовити Digital-картку через Приват24, оформити картку миттєвого випуску у відділенні або отримати преміальну картку з доставкою у відділення.

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Як оформити Digital-картку

Digital-картка не має пластикового носія, але за можливостями є повноцінною банківською карткою. Її можна використовувати для розрахунків, а також додати до Apple Pay або Google Pay.

Щоб оформити її через Приват24, потрібно:

авторизуватися у застосунку;

відкрити розділ "Гаманець";

натиснути "Додати" та вибрати "Digital картку";

визначити тип картки — кредитна чи дебетова;

вибрати платіжну систему та валюту.

Після оформлення нова картка має з'явитися у гаманці приблизно протягом 10 хвилин.

Чи можна знімати гроші без пластикової картки

Готівку можна отримати навіть без фізичного пластику. Для цього в банкоматах ПриватБанку доступна послуга "Зняти без картки". Вона працює, зокрема, з Digital-картками.

Один зі способів — скористатися QR-кодом. У Приват24 потрібно:

відкрити "Послуги";

обрати "Зняття готівки";

вибрати картку та суму;

ввести ПІН-код;

відсканувати QR-код на екрані банкомата.

Також передбачена авторизація за номером телефону.

Скільки коштує зняття без картки

Вартість залежить від способу отримання грошей. У банкоматі зняття за QR-кодом є безкоштовним. Якщо клієнт проходить авторизацію за номером телефону, комісія становить 2 гривні.

Під час отримання коштів у касі банку без фізичної картки діє комісія 0,2% від суми, але не менше 5 гривень. Якщо ж клієнт із Digital-карткою сканує QR-код на планшеті біля каси через Приват24, комісія не стягується.

Які обмеження діють на зняття готівки

Для послуги "Зняти без картки" встановлені окремі ліміти. Перше замовлення не може перевищувати 4000 гривень протягом 24 годин. Якщо потрібно отримати більшу суму, повторно скористатися послугою на суму понад цей ліміт можна через 24 години.

Для подальших операцій максимальна сума одного зняття становить 4000 гривень, а загалом протягом 24 годин можна отримати до 20 000 гривень. Кількість таких операцій обмежена п'ятьма на добу.

Раніше Новини.LIVE писали, що ПриватБанк виплачує новим власникам картки "Юніора" бонус у 50 гривень. Гроші можна отримати після оформлення картки та першого поповнення більш ніж на 100 гривень. Але скористатися пропозицією зможуть лише учасники акції, які відкрили нову картку.

Також Новини.LIVE розповідали, що клієнти ПриватБанку можуть отримати 100% кешбек за оплату комуналки, інтернету та ТБ. Для участі потрібно провести щонайменше сім платежів карткою Mastercard через Приват24. Переможцям повернуть витрачені кошти, а максимальна сума виплати становить 5 000 гривень.