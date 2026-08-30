ПриватБанк змінює правила для власників преміальних карток: скільки доведеться витрачати з 1 жовтня

Дівчина біля ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2026 року власникам преміальних карток доведеться витрачати більше коштів карткою, щоб безкоштовно користуватися частиною сервісів від Visa та ПриватБанку. Зміни стосуються, зокрема, доступу до бізнес-залів, телемедицини, "Бібліотеки ПриватБанку" та інших преміальних пропозицій. Водночас для нових карток залишається окремий період, протягом якого витрати для перевірки не враховуватимуть.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на інформацію ПриватБанку.

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Що зміниться з жовтня

Головна зміна стосується суми покупок, яку банк і платіжна система враховують під час перевірки права на безкоштовні преміальні сервіси. Так, для власників Visa Signature зараз достатньо витратити щонайменше 10 000 гривень. З 1 жовтня вимога зросте до 20 000 гривень. Йдеться про покупки в торгових точках та в інтернеті з преміальної картки.

Під час перевірки враховуються витрати за встановлений період перед користуванням сервісом. Останні п'ять днів перед моментом звернення до послуги до розрахунку не входять. Тобто власнику картки варто стежити не лише за тим, скільки він витратив загалом за місяць, а й за тим, коли саме відбулися ці покупки.

Яких сервісів це стосується

Зокрема, йдеться про доступ до бізнес-залів в аеропортах за програмою DragonPass. Для Visa Signature передбачено 10 безкоштовних відвідувань на календарний рік. Під час кожного такого візиту власник картки може безкоштовно провести із собою двох гостей у межах доступного ліміту.

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Також змінені умови стосуються Fast Track International — послуги, яка дає змогу швидше пройти формальності в аеропорту. Для Visa Signature передбачено 10 безкоштовних використань на рік.

Ще одна пропозиція — "Бібліотека ПриватБанку" у застосунку Librarius. Власники відповідних преміальних карток можуть отримати річний доступ до електронних та аудіокниг. Після зміни умов для Visa Signature доступ до бібліотеки перевірятимуть за витратами за попередній період.

Окремо ПриватБанк зазначає аналогічну зміну для деяких інших сервісів преміального пакета, зокрема телемедицини та передплати на окремі цифрові сервіси.

Що буде з картками інших рівнів

Для інших преміальних карток також встановлюються нові пороги витрат. Для Visa Platinum після 1 жовтня вимога становитиме 10 000 гривень, а для Visa Infinite Premium та Visa Infinite Private — 30 000 гривень.

Водночас кількість безкоштовних відвідувань та інші переваги залежать від рівня самої картки. Наприклад, для Visa Infinite Premium та Visa Infinite Private доступ до бізнес-залів залишається без обмеження кількості візитів, але діють окремі часові обмеження програми.

Чи стосуються зміни нових карток

Для нових карток діє welcome-період тривалістю 30 днів. У цей час стандартна перевірка витрат для доступу до відповідних сервісів не застосовується. Після завершення цього періоду починають діяти загальні правила програми, зокрема вимоги щодо необхідного обсягу покупок.

Як перевіряють витрати

Для отримання частини послуг власнику картки потрібно пройти перевірку доступності. Наприклад, під час користування сервісами Visa це можна зробити через чатбот Visa Ukraine або через відповідний застосунок.

Для доступу до бізнес-залів використовується QR-код, який можна отримати через чатбот Visa Ukraine або застосунок Visa Airport Companion. Під час його сканування система перевіряє, чи виконана умова щодо необхідного обсягу витрат.

Для "Бібліотеки ПриватБанку" процедура також передбачає перевірку доступності послуги через чатбот Visa Ukraine, після чого користувач отримує персональне посилання для активації доступу в Librarius.

Раніше Новини.LIVE писали, що ПриватБанк готує зміни для клієнтів. Уже з 1 вересня завершаться пільгові умови для міжнародних переказів. Комісія зросте з 1% до 1,5% для переказів із закордонної картки на картку банку, а за відправлення коштів із валютної картки за кордон доведеться платити 2% замість 1%.

Також Новини.LIVE розповідали про нові пропозиції для клієнтів ПриватБанку. До 15 вересня власники преміальних Mastercard можуть отримувати до 50% кешбеку за поїздки Uklon — до 100 гривень на дві поїздки для World Black Edition та до 150 гривень на три поїздки для World Elite щомісяця. Умови діють для повнолітніх клієнтів, які оплачують поїздки безпосередньо прив’язаною карткою.