ПриватБанк виплатить бонуси за поповнення від 100 грн: як отримати

Банківська картка ПриватБанку та телефон. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році державний "ПриватБанк" нараховує грошові винагороди для нових власників однієї з банківських карток. Згідно з правилами акційної програми, для того, щоб отримати бонусні кошти від фінустанови, необхідно одразу після відкриття здійснити поповнення нового рахунку на суму від 100 грн.

Про те, за яких умов можна отримати грошовий подарунок від банку, розповідають Новини.LIVE.

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Хто отримає грошову винагоду від ПриватБанку

Згідно з оприлюдненими умовами програми, на додаткові суми коштів від державної фінустанови можуть розраховувати клієнти, які відкриють картку "Юніора". Йдеться про:

батьків, які оформлять картку для дитини;

дітей від 14 років, які самостійно відкриють картку.

Відкриття такого фінансового продукту, розрахованого на найменших клієнтів банку — дітей від 6 до 17 років — дасть змогу вчитися змалку фінансовій грамотності:

розраховуватися кишеньковими грошима;

розпоряджатися коштами;

брати участь в акціях від банку.

Зі свого боку банк мотивує оформлювати такі картки, надаючи привітальний бонус у розмірі 50 грн, які нові власники картки "Юніора" зможуть використати на покупки.

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Згідно з правилами програми, акційні умови стосуються тільки тих клієнтів, які оформили нові картки, перевипущені не врахують.

Як скористатися акцією та отримати гроші від ПриватБанку

За даними фінустанови, надання бонусів за оформлення карток "Юніора" передбачається за наступних умов:

у разі офіційної реєстрації в акції ПриватБанку;

після здійснення першого разового поповнення картки на суму, що перевищує 100 грн.

Для відкриття картки необхідно прийти з майбутнім клієнтом банку до відділення ПриватБанку. Також батьки можуть звернутися самі, маючи при собі такі документи на дитину:

свідоцтво про народження дитини (допускаються свідоцтва навіть видані за межами країни);

ідентифікаційний код дитини;

е-паспорт (ID-картка) для дітей, яким понад 14 років;

контактний номер телефона дитини.

Як пояснюють у банку, працівники банку мають прив’язати картку "Юніора" до батьківського рахунку (чи опікуна), тому попередньо вони також повинні бути клієнтами ПриватБанку.

Також діти, які досягли 14 років, мають право самі звернутися до банку та оформити картку, маючи при собі документи.

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