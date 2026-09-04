Комиссии ПриватБанка в сентябре: за что и сколько будут платить клиенты

Девушка возле отделения ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В сентябре клиенты ПриватБанка могут использовать карты для большинства привычных операций без дополнительной платы. В то же время отдельные переводы, снятие наличных, пополнение счета и обслуживание карт предусматривают комиссию. Ее размер зависит от вида операции, способа ее проведения и источника средств, поэтому за некоторые действия клиентам придется заплатить больше.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на актуальные тарифы ПриватБанка.

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Перевод на карту другого банка

За перевод собственных средств на карту любого украинского банка ПриватБанк взимает 0,5% от суммы, минимум 5 грн. То есть при переводе 1 000 грн комиссия составит 5 грн, а при переводе 10 000 грн — 50 грн.

Если для такого перевода используются кредитные средства, дополнительно применяется тариф 3% за использование. Таким образом, к базовой комиссии за перевод добавляется плата за использование кредитного лимита.

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Снятие наличных

За снятие собственных средств в банкоматах и пунктах выдачи наличных ПриватБанка комиссия составляет 1% от суммы. Например, при снятии 5 000 грн клиент заплатит 50 грн.

За получение собственных средств в других украинских банках также действует тариф 1%, а при снятии наличных за рубежом — 2%.

Если клиент снимает деньги с кредитного лимита, комиссия будет выше. Для сумм свыше 1 000 грн ПриватБанк взимает 4% от суммы. Поэтому снятие 5 000 грн кредитных средств обойдется в 200 грн комиссии. Для сумм до 1 000 грн предусмотрена отдельная тарифная шкала.

Пополнение "Карты для выплат"

Пополнение "Карты для выплат" может предусматривать комиссию. За нецелевое зачисление средств ПриватБанк взимает 0,5% от суммы, но не более 50 грн.

Например, при пополнении на 2 000 грн комиссия составит 10 грн. Если зачислить 20 000 грн, клиент уплатит максимальные 50 грн.

В то же время зачисление целевых выплат, в частности зарплаты, пенсии и социальных выплат, не тарифицируется.

Обслуживание карты Gold

Владельцы карты "Универсальная Gold" платят 20 грн в месяц за обслуживание карты. В год сумма составляет 240 грн.

Для обычной "Универсальной" ежемесячная плата за обслуживание не взимается.

Какие операции можно провести без комиссии

Перевод собственных средств на карту "Универсальная" или "Универсальная Gold" в ПриватБанке осуществляется без комиссии.

Также без комиссии зачисляются целевые средства на "Карту для выплат" — зарплата, пенсия и социальные выплаты.

Таким образом, перед проведением операции стоит проверить актуальный тариф: размер комиссии зависит не только от суммы, но и от вида карты, источника средств и самой операции.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиенты ПриватБанка могут столкнуться с изменениями в отношении премиальных карт. Новые условия могут повлиять на расходы владельцев таких карт. Поэтому клиентам стоит заранее ознакомиться с актуальными тарифами банка.

Также Новини.LIVE писали, что ПриватБанк может выплатить бонус за пополнение карты. Речь идет о специальном предложении для новых владельцев карты "Юниор". Чтобы получить выплату, нужно выполнить условия акции и пополнить карту на необходимую сумму.