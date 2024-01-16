Розподіл газу — відомо, як відмовитися від послуги та не платити

За розподіл газу можна не платити — як відмовитися від послуги
Українські споживачі можуть не платити за доставку природного газу. Для цього потрібно подати заяву і комунальні платіжки за доставку більше не надходитимуть.
Про це розповіли у Житомирської філії "Газмережі" у соцмережі Facebook.
Хто може не платити за доставку газу
Як зазначають у компанії, відмовитися від послуги мають право ті громадяни, які не користуються "блакитним паливом" і не бажають щомісячно оплачувати послуги з його доставки.
У таких випадках рекомендують зупиняти нарахування, адже навіть якщо домогосподарство не використовує природний газ, воно надалі підключене до мережі та будь-якої миті може скористатися енергоресурсом.
У газорозподільних компаніях стежать за станом газопроводів та обладнання, яке забезпечує доставку природного газу до будівель, навіть тих, де не відбувається споживання.
За правилами, з огляду на це, платіжки за доставку надалі надсилають навіть тим громадянам, які можуть і не проживати фактично вдома, а рівень споживання дорівнює нулю.
Як відмовитися від послуги
Споживачі можуть зупинити нарахування коштів за розподіл газу.
У такому разі необхідно звернутися у "Газмережі". Там потрібно написати та подати заяву на фізичне від'єднання від газорозподільної мережі.
При цьому слід врахувати, що у разі відновлення споживання домогосподарству потрібно буде пройти процедуру повторного підключення до мереж.
Таке підключення теж вимагатиме додаткових витрат та часу, наголосили у компанії.
Що ще варто знати
Нагадаємо, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.
Раніше повідомлялося про те, як можна зекономити на тарифах за природний газ. Це можна зробити навіть якщо немає субсидії — потрібно лише знати невеличку хитрість.
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