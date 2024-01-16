Розподіл газу — відомо, як відмовитися від послуги та не платити

Комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські споживачі можуть не платити за доставку природного газу. Для цього потрібно подати заяву і комунальні платіжки за доставку більше не надходитимуть.

Про це розповіли у Житомирської філії "Газмережі" у соцмережі Facebook.

Читайте також:

Хто може не платити за доставку газу

Як зазначають у компанії, відмовитися від послуги мають право ті громадяни, які не користуються "блакитним паливом" і не бажають щомісячно оплачувати послуги з його доставки.

У таких випадках рекомендують зупиняти нарахування, адже навіть якщо домогосподарство не використовує природний газ, воно надалі підключене до мережі та будь-якої миті може скористатися енергоресурсом.

У газорозподільних компаніях стежать за станом газопроводів та обладнання, яке забезпечує доставку природного газу до будівель, навіть тих, де не відбувається споживання.

За правилами, з огляду на це, платіжки за доставку надалі надсилають навіть тим громадянам, які можуть і не проживати фактично вдома, а рівень споживання дорівнює нулю.

Як відмовитися від послуги

Споживачі можуть зупинити нарахування коштів за розподіл газу.

У такому разі необхідно звернутися у "Газмережі". Там потрібно написати та подати заяву на фізичне від'єднання від газорозподільної мережі.

При цьому слід врахувати, що у разі відновлення споживання домогосподарству потрібно буде пройти процедуру повторного підключення до мереж.



Таке підключення теж вимагатиме додаткових витрат та часу, наголосили у компанії.

Джерело: Газмережі

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.

Раніше повідомлялося про те, як можна зекономити на тарифах за природний газ. Це можна зробити навіть якщо немає субсидії — потрібно лише знати невеличку хитрість.