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За розподіл газу можна не платити — як відмовитися від послуги

16 січня 2024 07:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Розподіл газу — відомо, як відмовитися від послуги та не платити
Комунальні квитанції. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські споживачі можуть не платити за доставку природного газу. Для цього потрібно подати заяву і комунальні платіжки за доставку більше не надходитимуть.

Про це розповіли у Житомирської філії "Газмережі" у соцмережі Facebook.

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Хто може не платити за доставку газу

Як зазначають у компанії, відмовитися від послуги мають право ті громадяни, які не користуються  "блакитним паливом" і не бажають щомісячно оплачувати послуги з його доставки.

У таких випадках рекомендують зупиняти нарахування, адже навіть якщо домогосподарство не використовує природний газ, воно надалі підключене до мережі та будь-якої миті може скористатися енергоресурсом.

У газорозподільних компаніях стежать за станом газопроводів та обладнання, яке забезпечує доставку природного газу до будівель, навіть тих, де не відбувається споживання.

За правилами, з огляду на це, платіжки за доставку надалі надсилають навіть тим громадянам, які можуть і не проживати фактично вдома, а рівень споживання дорівнює нулю.

Як відмовитися від послуги

Споживачі можуть зупинити нарахування коштів за розподіл газу.

У такому разі необхідно звернутися у "Газмережі". Там потрібно написати та подати заяву на фізичне від'єднання від газорозподільної мережі.

При цьому слід врахувати, що у разі відновлення споживання домогосподарству потрібно буде пройти процедуру повторного підключення до мереж.
 
Таке підключення теж вимагатиме додаткових витрат та часу, наголосили у компанії.

газ
Джерело: Газмережі

Що ще варто знати

Нагадаємо, що в Україні у січні 2024 року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.

Раніше повідомлялося про те, як можна зекономити на тарифах за природний газ. Це можна зробити навіть якщо немає субсидії — потрібно лише знати невеличку хитрість.

комунальні послуги
ЖКГ
газ
послуги

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