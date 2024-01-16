Распределение газа – известно, как отказаться от услуги и не платить

За распределение газа можно не платить — как отказаться от услуги
Украинские потребители могут не платить за доставку природного газа. Для этого нужно подать заявление и коммунальные платежи за доставку больше не будут приходить.
Об этом рассказали в Житомирском филиале "Газсети" в соцсети Facebook.
Кто может не платить за доставку газа
Как отмечают в компании, отказаться от услуги имеют право граждане, которые не пользуются "голубым топливом" и не желают ежемесячно оплачивать услуги по его доставке.
В таких случаях рекомендуют останавливать начисления, ведь даже если домохозяйство не использует природный газ, оно в дальнейшем подключено к сети и в любой момент может воспользоваться энергоресурсом.
В газораспределительных компаниях следят за состоянием газопроводов и оборудования, которое обеспечивает доставку природного газа в здания, даже тех, где не происходит потребление.
По правилам, учитывая это, платежки за доставку в дальнейшем присылают даже тем гражданам, которые могут и не проживать фактически дома, а уровень потребления равен нулю.
Как отказаться от услуги
Потребители могут остановить начисление средств за распределение газа.
В таком случае необходимо обратиться в "Газсети". Там необходимо написать и подать заявление на физическое отсоединение от газораспределительной сети.
При этом следует учесть, что при возобновлении потребления домохозяйству нужно будет пройти процедуру повторного подключения к сетям.
Такое подключение тоже потребует дополнительных затрат и времени, отметили в компании.
Что еще стоит знать
Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.
Ранее сообщалось о том, как можно сэкономить на тарифах на природный газ. Это можно сделать даже если нет субсидии — нужно знать небольшую хитрость.
Читайте Новини.LIVE!