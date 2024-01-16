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За распределение газа можно не платить — как отказаться от услуги

16 января 2024 07:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Распределение газа – известно, как отказаться от услуги и не платить
Коммунальные квитанции. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские потребители могут не платить за доставку природного газа. Для этого нужно подать заявление и коммунальные платежи за доставку больше не будут приходить.

Об этом рассказали в Житомирском филиале "Газсети" в соцсети Facebook.

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Кто может не платить за доставку газа

Как отмечают в компании, отказаться от услуги имеют право граждане, которые не пользуются "голубым топливом" и не желают ежемесячно оплачивать услуги по его доставке.

В таких случаях рекомендуют останавливать начисления, ведь даже если домохозяйство не использует природный газ, оно в дальнейшем подключено к сети и в любой момент может воспользоваться энергоресурсом.

В газораспределительных компаниях следят за состоянием газопроводов и оборудования, которое обеспечивает доставку природного газа в здания, даже тех, где не происходит потребление.

По правилам, учитывая это, платежки за доставку в дальнейшем присылают даже тем гражданам, которые могут и не проживать фактически дома, а уровень потребления равен нулю.

Как отказаться от услуги

Потребители могут остановить начисление средств за распределение газа.

В таком случае необходимо обратиться в "Газсети". Там необходимо написать и подать заявление на физическое отсоединение от газораспределительной сети.

При этом следует учесть, что при возобновлении потребления домохозяйству нужно будет пройти процедуру повторного подключения к сетям.

Такое подключение тоже потребует дополнительных затрат и времени, отметили в компании.

 

газ
Источник: Газсети

Что еще стоит знать

Напомним, что в Украине в январе 2024 изменились правила в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Украинцам разрешили в некоторых случаях не платить за водоснабжение.

Ранее сообщалось о том, как можно сэкономить на тарифах на природный газ. Это можно сделать даже если нет субсидии — нужно знать небольшую хитрость.

коммунальные услуги
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