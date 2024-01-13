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Як можна зекономити на платіжках за газ без субсидій

13 січня 2024 10:54
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Як можна знизити витрати на природний газ
Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Багато українців мають право на пільги і субсидії, завдяки яким можуть економити на платіжках за комунальні послуги. Проте на ЖКП, зокрема на платіжках за природний газ, можна зекономити і без привілеїв — треба просто знати невеличку хитрість.

Про те, як знизити витрати на газ повідомила пресслужба Чернігівської філії "Газмереж".

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Фахівці компанії радять українцям сплачувати послуги із розподілу газу наперед. Таким чином споживачі можуть зекономити до 200 гривень на рік.

У "Газмережах" пояснюють, що сплачуючи річну доставку за розподіл газу одним платежем, ви суттєво економите на комісії за грошові перекази.

"Якщо ви маєте лише газову плиту для приготування та підігріву їжі, то ваш щомісячний платіж в середньому складає 11 грн, тобто 132 грн на рік. В той час, як місячна комісія становить близько 15 грн. Сплативши наперед ви зекономите на комісії близько 170 грн. Плата за розподіл газу щомісяця є однаковою, тому легко підрахувати суму вашого річного платежу", — наводять приклад у компнаії.

Сплачуючи наперед, споживачі економлять не тільки свої кошти, а й нерви та час у чергах до банку, терміналу або відділення Укрпошти.

"Авансові платежі дозволяють інвестувати в безпеку мереж, а отже, і власну безпеку кожного свідомого українця та стабільність газопостачання", — додали в "Газмережах".

Що ще треба знати

Нагадаємо, що з січня 2024 року побутовим споживачам почне надходити третя квитанція за природний газ, яка стосується утримання внутрішньобудинкових систем. У "Нафтогаз України" оприлюднили вартість послуги, яка для всіх різнитиметься.

Також ми писали про те, що у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" попереджають, що споживачі можуть переплачувати за природний газ. Щоб цього не було, важливо звернути увагу на одне уточнення.

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