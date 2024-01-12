Комунальні послуги 2024 — деяким українцям дозволили не платити за воду

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у січні поточного року змінилися правила у сфері житлово-комунального господарства. Українцям дозволили у деяких випадках не платити за водопостачання.

Це випливає з рішення Кабінету Міністрів України.

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Останнім часом український уряд оновив низку правил, що стосується житлово-комунальних послуг. Про це йдеться у постанові №1405. Так, урядовці затвердили:

право за певних умов не платити за воду, якщо немає лічильника;

стягнення пені за борги з комунальних послуг;

можливість відключення комунальних послуг боржникам.

Так, дозволяється не платити за воду, якщо відсутній лічильник і щонайменше місяць (30 календарних днів) за адресою ніхто не жив. Одна за умови наявності заяви та документального підтвердження відсутності. Зокрема, довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби, відбування покарання.

Покарання для комунальних боржників

На початку дії воєнного стану нарахування пені та відключення комуналки за заборгованість були заборонені. Однак їх знову дозволили, крім територій активних бойових дій та тих, що перебувають в окупації. Тож, тепер:

за кожен день протермінування сплати рахунків необхідно платити пеню в 0,01%, проте загальний розмір пені не повинен становити понад 100%. Повернули нарахування й стягнення неустойки (штрафів, пені), інфляційні нарахування, відсотки річних, нараховані на борг, утворений за невчасну чи неповну оплату за комунальні послуги населенням;

боржники можуть залишитись будь-якої миті без комунальних послуг (якщо технічно дозволятиме).

клієнтів зобов'язали протягом місяця повідомляти про переїзд.

Можна подавати на боржників до суду. Виконавчій службі дозволено накладати арешт на майно, стягувати в борг різноманітну техніку та речі. Банки зобов'язані після звернень судових виконавців блокувати рахунки. Розблокують за умови погашення боргу.

Якщо людина не може заплатити весь борг відразу, можна робити виплати частинами, уклавши угоду про реструктуризацію боргу.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.

Також ми писали, раніше енергетики розповіли українцям про переваги двозонного лічильника. Його використання з нічним тарифом дозволить суттєво заощадити кошти.