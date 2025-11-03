Відео
Головна Фінанси У Monobank розширили сервіси — що змінилося для клієнтів

У Monobank розширили сервіси — що змінилося для клієнтів

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 12:05
Оновлено: 12:05
Monobank запустив новий сервіс з використання коштів з рахунку — як працює
Застосунок Mono на телефоні. Фото: Monobank

Клієнти українського віртуального банку "Monobank" отримали доступ до нового сервісу щодо використання коштів з єдиного рахунку під назвою "Спільні картки". Послуга передбачає надання можливості використовувати гроші іншим членам родини з одного рахунку без необхідності передачі карти чи переказу коштів.

Про те, як працюватиме нова послуга, розповів співвласник Monobank Олег Гороховський.

Читайте також:

Механізм роботи сервісу "Спільні картки"

Як зазначається, новий сервіс "Спільні картки" дозволить рідним власника картки використовувати кошти з єдиного рахунку за умови надання їм відповідного дозволу. 

Для того, щоб у Monobank запрацювала нова функція зі спільними картками, необхідно оновити мобільний застосунок.

"Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку — це трохи бісило (може і не трохи). Відсьогодні (треба оновити застосунок) все стало простіше", — йдеться у повідомленні. 

Як надати доступ рідним до рахунку

За інформацією фінустанови, після оновлення застосунку під карткою Mono необхідно буде зробити кілька простих кроків. А саме:

  1. Обрати опцію "Відкрити доступ".
  2. Вказати близьку людину, якій буде надано доступ.
  3. Встановити ліміт витрат на місяць.

Після цього для отримувача доступу буде створено унікальну картку з власним номером, однак баланс на ній буде спільним.

Особа, якій нададуть доступ, зможе витрачати кошти з рахунку власника картки в межах вказаного ліміту.

монобанк
Нова послуга. Джерело: t.me/OGoMono

Клієнт банку, який відкриє доступ для конкретної людини, зможе контролювати усі витрати з картки, проте тому, кому його відкриють — зможе бачити тільки свою доступну суму. 

монобанк
Новий сервіс. Джерело: t.me/OGoMono

Також власнику рахунку буде надано можливість за необхідності закрити відповідний доступ будь-якої миті.

Раніше ми писали про те, як зняти готівкові кошти за кордоном клієнтам Monobank. У 2025 році передбачені щодо зняття валюти з гривневої картки свої умови. 

Також повідомлялося, що в Monobank діє важлива функція для клієнтів. Сервіс є особливо корисним для фізосіб-підприємців. 
 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
