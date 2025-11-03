Monobank запустив новий сервіс з використання коштів з рахунку — як працює

Застосунок Mono на телефоні. Фото: Monobank

Клієнти українського віртуального банку "Monobank" отримали доступ до нового сервісу щодо використання коштів з єдиного рахунку під назвою "Спільні картки". Послуга передбачає надання можливості використовувати гроші іншим членам родини з одного рахунку без необхідності передачі карти чи переказу коштів.

Про те, як працюватиме нова послуга, розповів співвласник Monobank Олег Гороховський.

Механізм роботи сервісу "Спільні картки"

Як зазначається, новий сервіс "Спільні картки" дозволить рідним власника картки використовувати кошти з єдиного рахунку за умови надання їм відповідного дозволу.

Для того, щоб у Monobank запрацювала нова функція зі спільними картками, необхідно оновити мобільний застосунок.

"Раніше, якщо у вашій родині спільний бюджет, треба було постійно перекидати один одному гроші або передавати пластикову картку — це трохи бісило (може і не трохи). Відсьогодні (треба оновити застосунок) все стало простіше", — йдеться у повідомленні.

Як надати доступ рідним до рахунку

За інформацією фінустанови, після оновлення застосунку під карткою Mono необхідно буде зробити кілька простих кроків. А саме:

Обрати опцію "Відкрити доступ". Вказати близьку людину, якій буде надано доступ. Встановити ліміт витрат на місяць.

Після цього для отримувача доступу буде створено унікальну картку з власним номером, однак баланс на ній буде спільним.

Особа, якій нададуть доступ, зможе витрачати кошти з рахунку власника картки в межах вказаного ліміту.

Нова послуга. Джерело: t.me/OGoMono

Клієнт банку, який відкриє доступ для конкретної людини, зможе контролювати усі витрати з картки, проте тому, кому його відкриють — зможе бачити тільки свою доступну суму.

Новий сервіс. Джерело: t.me/OGoMono

Також власнику рахунку буде надано можливість за необхідності закрити відповідний доступ будь-якої миті.

