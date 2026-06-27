Відпавка посилок з України в ЄС зміниться: в Укрпошті пояснили нові правила

Працівниця Укрпошти з посилкою. Фото: Новини.LIVE

З 1 липня 2026 року в Європейському Союзі зміняться митні правила щодо міжнародних відправлень. Усі комерційні посилки, як цінні, так і приватні дорогі подарунки, обкладатимуться додатковим збором розміром у 3 євро. Цей платіж буде обов'язковим.

Про це попередили у пресслужбі Укрпошти, передає Новини.LIVE.

Детальніше про нові митні правила

Нового митного законодавста притримуватимуться абсолютно всі поштові та логістичні компанії, які доставляють посилки на європейський ринок. Нововведення поширюються на:

усі комерційні відправлення (товари на продаж) незалежно від їхньої вартості;

приватні подарунки, якщо їхня задекларована вартість перевищує 45 євро.

Також за посилки доведеться сплачувати ПДВ за умови, що оплата не здійснювалася через європейську систему IOSS. Також оплаті підлягають внутрішні митні збори країни призначення. З їхнім розміром кожна країна ЄС визначається окремо.

Як нараховуватимуться збори

Їх нараховуватимуть за кожну окрему категорію товару, яка зазначатиметься окремим рядком у митній декларації. Зокрема, якщо в одній посилці будуть:

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дві різні товарні позиції (наприклад, книга та сукня) — розмір збору буде 6 євро;

однотипні товари з однаковим митним кодом (наприклад, кілька пар шкарпеток різних кольорів), їх можна оформити одним рядком — тоді збір буде на рівні 3 євро.

Щоб оптимізувати цей процес Укрпошта підключилася до глобальної ІТ-системи International Post Corporation (IPC) у Брюсселі. Завдяки цьому митні дані та підтвердження транзакцій передаватимуться до ЄС автоматично. Тож посилки не затримуватимуться надовго на кордоні.

Коли чекати змін

Оскільки митниці та пошти деяких країн ЄС продовжують підлаштовувати свої бази, протягом одного-двох місяців діятиме перехідний період. У цей час залишатимуться чинними компромісні процедури: мито за посилку доведеться сплачувати безпосередньо отримувачу під час її вручення.

Водночас Укрпошта продовжує працювати у штатному режимі — відправлення прийматимуться стабільно і без змін.

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