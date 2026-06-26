Компенсація за пошкоджену посилку: коли українці можуть отримати гроші

Посилка на пошті, гроші. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Українці часто стикаються з неприємними ситуаціями під час онлайн-покупок і доставки товарів: посилка приходить пошкодженою, губиться в дорозі або затримується на кілька днів чи навіть тижнів. Відомо, у яких випадках можна офіційно вимагати компенсацію від поштового оператора.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

За законом клієнт має право знати точну вартість послуги, строки доставки та отримати її належної якості. Якщо оператор не виконав своїх зобов'язань, можна подати претензію та вимагати відшкодування.

Як убезпечити себе ще до відправлення

Щоб у разі проблем було простіше довести свою правоту, у Держпродспоживслужбі радять:

зберігати чек або квитанцію про відправлення;

відстежувати посилку через офіційний сервіс оператора;

для дорогих речей оформлювати послугу "оголошена цінність";

за можливості складати опис вкладення.

Що робити, якщо посилка пошкоджена

Найголовніше — не поспішайте забирати посилку одразу. Спочатку уважно огляньте її прямо у відділенні, ще до того, як підтвердите отримання.

Читайте також:

Якщо упаковка пошкоджена або всередині зіпсований товар:

одразу повідомте працівника пошти;

попросіть оглянути відправлення разом із вами;

вимагайте скласти акт про пошкодження.

Саме цей документ стане головним доказом, якщо ви вирішите вимагати компенсацію.

Якщо ж ви забрали посилку, а вже вдома помітили пошкодження, довести, що воно виникло саме під час доставки, буде складніше.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть отрмати компенсацію через помилку лікаря. Якщо доведено, що через неправильний діагноз або лікування завдали шкоди, медик може понести цивільну, адміністративну або навіть кримінальну відповідальність, Варто звертатися до правоохоронців і готувати позов до суду. Також необхідно зібрати всі медичні документи, результати обстежень та інші докази.

Також Новини.LIVE писали про інші випадки компенсацій. Зокрема, працівники можуть отримати виплати за невикористані дні відпустки, але лише за умови, що обов’язкові 24 дні щорічного відпочинку вже були використані. Решту днів дозволяється замінити грошовою компенсацією. Іноді такі виплати можливі навіть при звільненні працівника.