Знижки для військових на доставку від Укрпошти: що доступно у червні

Українські військовослужбовці в застосунку "Армія+" можуть скористатися спеціальними умовами на доставку посилок від Укрпошти. Щоб отримати знижку, необхідно згенерувати штрихкод.

Про привілеї, які надає військовим Укрпошта, та як ними скористатися, пояснили у Міністерстві оборони України, передають Новини.LIVE.

Які знижки на посилки доступні військовим

Для військовослужбовців на Укрпошті діють такі пільгові тарифи:

доставлення у прифронтові регіони посилок вагою до 30 кг — за 1 або за 6 гривень за тарифом "Пріоритетний" (кінцева ціна залежить від того, чи оформлена посилка самостійно у застосунку пошти, чи через оператора у відділенні);

доставка по Україні — знижка 25% за тарифом "Пріоритетний" у будь-який регіон;

міжнародні відправлення — знижка 25%.

Як військовому отримати знижку

Скористатися пільгами можуть військовослужбовці, авторизовані у застосунку. Для цього потрібно згенерувати штрихкод у "Армія+" та показати його оператору у відділенні Укрпошти під час оформлення.

Щомісяця військовим доступні 9 штрихкодів — по три на кожну категорію посилок.

