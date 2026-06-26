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Головна Фінанси Нова пошта запускає нічну доставку: де вже працює

Нова пошта запускає нічну доставку: де вже працює

Ua ru
Дата публікації: 26 червня 2026 02:20
Нічна доставка на Новій пошті: що треба знати клієнтам
Відділення Нової пошти. Фото: Новини.LIVE

На Новій пошті запрацював сервіс з нічної доставки посилок. Це означає, що в пункт призначення вони прибуватимуть ще до початку робочого дня. Посилки залишатимуть у поштоматах.

Про це повідомила пресслужба Нової пошти, передає Новини.LIVE

Детальніше про нічну доставку Нової пошти

Нічна доставка — це поки що пілотний проект, який випробовують з 22:00 до 07:00 ранку в: 

  • Києві; 
  • Одесі; 
  • Львові; 
  • Полтаві; 
  • Дніпрі.

"Після успішного завершення тестування ми плануємо масштабувати цей досвід і запустити нічну доставку в поштомат у всіх містах-мільйонниках та обласних центрах України", — сказав директор департаменту логістики поштоматів Іван Богуцький.

Які ще зміни готує Нова пошта

В компанії хочуть, щоб клієнти отримували свої замовлення ще швидше, тож працюють над скороченням загального часу доставки. Зазначається, що ще на початку 2026 року середній термін доставки відправлення до поштомата становив 26,5 години. У травні показник скоротили до 20,5 годин.

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Як повідомляли Новини.LIVE, українці можуть по-новому отримувати посилки. Так, поштомати Укрпошти запрацювали ще у п’яти містах. Тепер для того, щоб забрати відправлення, оператор не потрібен.

Ще Новини.LIVE писали, що поштово-логістичний оператор "Meest Пошта" змінив тарифи на свої послуги. Подорожчала, наприклад, доставка посилок по Україні. В середньому ціни зросли на 10-20 грн залежно від ваги та формату доставлення.

Нова пошта посилки доставка
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
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