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Главная Финансы За посылки из Украины в ЕС придется доплачивать: как подорожает услуга

За посылки из Украины в ЕС придется доплачивать: как подорожает услуга

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 20:52
Отправка посылок из Украины в ЕС изменится: в «Укрпочте» разъяснили новые правила
Сотрудница «Укрпочты» с посылкой. Фото: Новини.LIVE

С 1 июля 2026 года в Европейском Союзе изменятся таможенные правила для международных отправлений. Все коммерческие посылки, а также ценные частные подарки, будут облагаться дополнительным сбором в размере 3 евро. Этот платеж будет обязательным.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрпошты, передает Новини.LIVE.

Подробнее о новых таможенных правилах

Новое таможенное законодательство будут соблюдать абсолютно все почтовые и логистические компании, доставляющие посылки на европейский рынок. Нововведения распространяются на:

  • все коммерческие отправления (товары для продажи) независимо от их стоимости;
  • личные подарки, если их задекларированная стоимость превышает 45 евро.

Также за посылки придется платить НДС при условии, что оплата не осуществлялась через европейскую систему IOSS. Также оплате подлежат внутренние таможенные сборы страны назначения. Их размер определяется каждой страной ЕС отдельно.

Как будут начисляться сборы

Они будут начисляться за каждую категорию товара, которая будет указана отдельной строкой в таможенной декларации. В частности, если в одной посылке будут:

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  • две разные товарные позиции (например, книга и платье) — размер сбора составит 6 евро;
  • однотипные товары с одинаковым таможенным кодом (например, несколько пар носков разных цветов), их можно оформить одной строкой — тогда сбор составит 3 евро.

Чтобы оптимизировать этот процесс, Укрпошта подключилась к глобальной ИТ-системе International Post Corporation (IPC) в Брюсселе. Благодаря этому таможенные данные и подтверждения транзакций будут передаваться в ЕС автоматически. Таким образом, посылки не будут задерживаться на границе надолго.

Когда ожидать изменений

Поскольку таможенные органы и почтовые службы некоторых стран ЕС продолжают настраивать свои базы данных, в течение одного-двух месяцев будет действовать переходный период. В это время будут работать компромиссные процедуры: пошлину за посылку придется оплачивать непосредственно получателю, когда он ее будет забирать.

В то же время Укрпошта продолжает работать в штатном режиме — отправления будут приниматься стабильно и без изменений.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о скидках, которые могут получить военнослужащие на Укрпочте. Льготы предоставляются защитникам, авторизовавшимся в приложении «Армия+». Ежемесячно военные могут использовать 9 штрих-кодов.

Также Новини.LIVE писали, что на Новой почте заработала ночная доставка. Воспользоваться сервисом пока могут жители Киева, Одессы, Львова, Полтавы и Днепра. Позже доступ к услуге распространят и на другие города.

Укрпошта посылки тарифы на посылки
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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