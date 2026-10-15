Штраф за військову форму: скільки та кому доведеться заплатити за піксель

Військва форма та одяг на вішалках. Фото: УНІАН

В Україні за незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення військовослужбовців можуть оштрафувати на суму до 6 800 гривень. За перше порушення передбачене попередження або менший штраф, а за повторне протягом року покарання посилюється. Крім того, у порушників можуть конфіскувати одяг із військовими знаками розрізнення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Міністерство оборони України.

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Кому загрожує штраф за носіння військової форми

В Україні не кожен громадянин має право носити військову форму зі знаками розрізнення Збройних сил України або інших військових формувань. За незаконне використання такого одягу передбачена адміністративна відповідальність.

Відповідна норма міститься у статті 186-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вона стосується людей, які носять військову форму зі знаками розрізнення військовослужбовців, не маючи на це законного права.

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Право носити військовий однострій мають, зокрема, військовослужбовці, курсанти, резервісти, військовозобов’язані під час проходження зборів, ліцеїсти відповідних військових ліцеїв, а також окремі особи, звільнені з військової служби, яким надано таке право.

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Тому перед використанням військової форми із шевронами, погонами та іншими знаками розрізнення варто переконатися, що людина має законні підстави її носити.

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Який штраф передбачений за військову форму

Розмір покарання залежить від того, чи вчиняє людина таке правопорушення вперше, чи повторно протягом року.

За перше незаконне носіння військової форми зі знаками розрізнення порушнику можуть оголосити попередження або призначити штраф від 2 550 до 3 400 гривень. Також передбачена конфіскація відповідного одягу зі знаками розрізнення.

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Якщо людина повторно порушить цю норму протягом року, сума штрафу зросте — від 3 400 до 6 800 гривень. Альтернативою може стати призначення громадських робіт на строк від 30 до 40 годин. Конфіскація одягу зі знаками розрізнення також передбачена законом.

За повторне порушення людина може не лише втратити одяг, а й отримати значно суворіше покарання.

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Чи можна цивільним носити камуфляж

Важливо розрізняти військову форму зі знаками розрізнення та звичайний одяг у стилі мілітарі. Сам по собі камуфляжний принт на куртці, штанах або іншому предметі гардероба не означає автоматичного порушення статті 186-8 КУпАП.

Ключове значення має те, чи є одяг військовою формою зі знаками розрізнення військовослужбовців і чи має людина право її носити.

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Тому цивільним варто бути уважними до шевронів, погонів та інших елементів, які можуть позначати належність до Збройних сил України або іншого військового формування. Якщо немає законного права носити таку форму, її використання може призвести до попередження, штрафу та конфіскації.

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