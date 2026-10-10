Виплати дітям загиблих військових: коли нарахують надбавку

Дівчинка загорнута в прапор України. Фото: УНІАН

Діти загиблих військовослужбовців можуть мати право не лише на пенсію у зв’язку з втратою годувальника, а й на додаткову надбавку за державну нагороду батька. Зокрема, Пенсійний фонд України пояснив, скільки можуть доплачувати дитині, якщо військового посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

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Яку надбавку до пенсії може отримати дитина загиблого військового

В Україні передбачено пенсію за особливі заслуги перед державою для громадян, нагороджених державними орденами. Якщо людина, яка мала право на таку пенсію, померла, непрацездатні члени її сім’ї, зокрема діти, можуть отримувати надбавку до пенсії у зв’язку з втратою годувальника.

Розмір доплати залежить від кількості непрацездатних членів сім’ї, які мають право на неї. Якщо такий член сім’ї один, надбавка становить 70% від суми, яку могли б установити нагородженому. Якщо право мають двоє або більше членів сім’ї, розмір становить 90%.

У Пенсійному фонді розглянули випадок, коли батька дитини посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького III ступеня. За наведеним розрахунком, надбавка може становити 635,78 гривні на місяць, якщо право на неї має один непрацездатний член сім’ї.

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Суму розрахували з урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, у розмірі 2 595 гривень. Для визначення надбавки застосували 35% цього показника, а потім — 70% від отриманої суми.

Хто може отримувати доплату

Право на надбавку мають непрацездатні члени сім’ї померлого годувальника, який мав право на пенсію за особливі заслуги перед Україною. До цієї категорії належать, зокрема, неповнолітні діти.

Водночас конкретне право на виплату визначають з урахуванням обставин справи та вимог законодавства. Сам факт посмертного нагородження батька не означає, що доплату автоматично призначать без перевірки відповідних умов.

Окремо слід враховувати, що пенсія у зв’язку з втратою годувальника та надбавка за особливі заслуги — це різні виплати. Пенсія залежить від установлених законом умов і грошового забезпечення загиблого військовослужбовця, тоді як надбавка пов’язана з його правом на пенсію за особливі заслуги перед Україною.

Як оформити виплату

Щоб з’ясувати, чи має дитина право на надбавку, законному представнику варто звернутися до Пенсійного фонду України та надати документи, які підтверджують особу дитини, родинний зв’язок із загиблим військовослужбовцем, факт смерті та державну нагороду.

Перелік документів і порядок оформлення залежать від конкретної ситуації. Тому перед поданням заяви варто уточнити вимоги у територіальному органі Пенсійного фонду України, щоб перевірити право на надбавку та визначити суму, яку можуть призначити.

Важливо також перевірити, чи не має заявник права на інші підвищення або доплати, адже для окремих видів пенсійних надбавок законодавство передбачає обмеження щодо одночасного отримання виплат за різними підставами.

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