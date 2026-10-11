Штраф за російські пісні в закладах: що хочуть змінити в Україні

Дівчата в кавр'ярні. Фото: УНІАН

Власникам кафе, ресторанів та інших закладів сфери обслуговування можуть загрожувати штрафи до 170 000 гривень за відтворення музики російською мовою. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає фінансову відповідальність за таке порушення. Найбільші санкції пропонують застосовувати за повторні випадки протягом року.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на на законопроєкт № 15430, зареєстрований у Верховній Раді України.

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За що можуть штрафувати заклади

Документ стосується обмеження використання мови держави-агресора під час виконання та відтворення музичних творів у сфері обслуговування споживачів.

Ініціатива передбачає запровадження спеціального порядку накладення штрафів за порушення цих вимог. Зокрема, протокол про порушення зможе складати Уповноважений із захисту державної мови або його представник без попереднього оголошення попередження та вимоги усунути порушення.

Виняток, який дозволяє обслуговувати клієнта іншою мовою на його прохання, не поширюватиметься на музичний супровід закладу.

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Які штрафи пропонують запровадити

Законопроєкт передбачає диференційовані санкції залежно від кількості порушень протягом року.

Перше порушення — від 8 500 до 17 000 гривень.

Повторне порушення протягом року — від 17 000 до 85 000 гривень.

Третє та кожне наступне порушення протягом року — від 85 000 до 170 000 гривень.

Таким чином, за систематичне порушення запропонованих вимог власникам закладів може загрожувати штраф до 170 000 гривень. Для підприємців це означатиме ризик суттєвих фінансових втрат, якщо нові правила ухвалять і вони набудуть чинності.

Коли можуть запровадити нові штрафи

Станом на 10 жовтня 2026 року законопроєкт № 15430 очікує розгляду Верховною Радою України. Профільний комітет рекомендував парламенту прийняти документ за основу в першому читанні, однак це ще не означає остаточного ухвалення закону.

Запропоновані суми поки не є новими штрафами, які автоматично застосовують до закладів за відтворення російської музики. Щоб нові санкції почали діяти, законопроєкт має пройти необхідні парламентські процедури та набути чинності.

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