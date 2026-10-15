Штраф за военную форму: сколько и кому придется заплатить за пиксель

Военные в форме. Фото: Новини.LIVE

В Украине за незаконное ношение военной формы с опознавательными знаками военнослужащих могут оштрафовать на сумму до 6 800 гривен. За первое нарушение предусмотрено предупреждение или меньший штраф, а за повторное в течение года наказание ужесточается. Кроме того, у нарушителей могут конфисковать одежду с военными знаками различия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Кому грозит штраф за ношение военной формы

В Украине не каждый гражданин имеет право носить военную форму с опознавательными знаками Вооруженных сил Украины или других воинских формирований. За незаконное использование такой одежды предусмотрена административная ответственность.

Соответствующая норма содержится в статье 186-8 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Она касается людей, которые носят военную форму с опознавательными знаками военнослужащих, не имея на это законного права.

Право носить военную форму имеют, в частности, военнослужащие, курсанты, резервисты, военнообязанные во время прохождения сборов, лицеисты соответствующих военных лицеев, а также отдельные лица, уволенные с военной службы, которым предоставлено такое право.

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Поэтому перед использованием военной формы с шевронами, погонами и другими знаками различия следует убедиться, что у человека есть законные основания для её ношения.

Какой штраф предусмотрен за ношение военной формы

Размер наказания зависит от того, совершает ли человек такое правонарушение впервые или повторно в течение года.

За первое незаконное ношение военной формы с различительными знаками нарушителю могут вынести предупреждение или назначить штраф от 2 550 до 3 400 гривен. Также предусмотрена конфискация соответствующей одежды с различительными знаками.

Если человек повторно нарушит эту норму в течение года, сумма штрафа увеличится — от 3 400 до 6 800 гривен. Альтернативой может стать назначение общественных работ на срок от 30 до 40 часов. Конфискация одежды с опознавательными знаками также предусмотрена законом.

За повторное нарушение человек может не только лишиться одежды, но и получить значительно более суровое наказание.

Можно ли гражданским лицам носить камуфляж

Важно различать военную форму с опознавательными знаками и обычную одежду в стиле милитари. Сам по себе камуфляжный принт на куртке, брюках или другом предмете гардероба не означает автоматического нарушения статьи 186-8 КУоАП.

Ключевое значение имеет то, является ли одежда военной формой с опознавательными знаками военнослужащих и имеет ли человек право ее носить.

Поэтому гражданским лицам следует обращать внимание на шевроны, погоны и другие элементы, которые могут обозначать принадлежность к Вооруженным силам Украины или другому воинскому формированию. Если нет законного права носить такую форму, ее использование может привести к предупреждению, штрафу и конфискации.

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