Виплата до 50 000 грн на стоматологію: хто може отримати

Стоматолог лікує зуби. Фото: Уніан

У 2026 році окремі українці можуть отримати до 50 000 грн компенсації за стоматологічне лікування та зубопротезування. Для цього спочатку доведеться самостійно оплатити послуги, а потім подати документи, що підтверджують витрати. Проте програма доступна не всім громадянам, а лише визначеним категоріям.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на Information Hub.

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Хто може отримати до 50 000 грн

Новий вид грошової допомоги у 2026 році запровадили для жителів Сіверськодонецької міської територіальної громади.

Компенсацію можуть отримати три категорії громадян:

люди з інвалідністю І або ІІ групи; громадяни віком від 60 років; діти з інвалідністю.

Виплату призначають за наявності медичних показань.

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Скільки грошей можна повернути

Максимальний розмір компенсації становить 50 000 грн. Відшкодовують фактичні витрати на зубопротезування та необхідне підготовче лікування.

Важливо, що гроші виплачують після оплати послуг. Тобто спочатку отримувач самостійно розраховується за лікування, а потім подає документи для компенсації витрачених коштів.

Яке лікування компенсують

Програма охоплює не лише безпосередньо виготовлення та встановлення протезів. До витрат, які можуть відшкодувати, належать діагностика, підготовче лікування та протезування.

Зокрема, компенсація передбачена за огляд стоматолога, рентгенографію та комп'ютерну томографію. Також до програми входять лікування карієсу, пульпіту та кореневих каналів, видалення зруйнованих зубів, встановлення пломб і знеболення.

Щодо протезування, кошти можуть спрямувати на виготовлення та встановлення металокерамічних, акрилових, нейлонових і бюгельних протезів, вкладок та їхню подальшу корекцію.

Де можна лікуватися

Стоматологічні послуги можна отримувати у державній стоматологічній поліклініці, приватній клініці або у лікаря-ФОП.

Головна умова — медичний заклад або лікар повинні мати чинну медичну ліцензію.

Тому перед оплатою лікування варто перевірити, чи відповідає обраний медзаклад або фахівець цій вимозі. Інакше витрати можуть не підпадати під умови програми.

Які документи потрібні

Щоб отримати компенсацію, необхідно зберегти документи, які підтверджують проведене лікування та його вартість.

Зокрема, знадобляться:

договір;

план лікування;

акти виконаних робіт;

фіскальні чеки.

Після проходження лікування та збору документів потрібно звернутися до Сіверськодонецької міської військової адміністрації.

За що гроші не повернуть

Компенсацію не передбачили за суто косметичні стоматологічні процедури. Також за програмою не відшкодовують витрати на протези, під час виготовлення яких використовували дорогоцінні метали — золото, платину або паладій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, у яких випадках майстер має відшкодувати збитки, якщо під час ремонту пошкодив матеріали замовника. Власник може вимагати компенсацію вартості зіпсованих матеріалів та інших підтверджених витрат. Для цього важливо зберегти чеки, фото пошкоджень і домовленості з виконавцем.

Також Новини.LIVE повідомляли, коли компенсація за скасовану або зірвану поїздку може вважатися доходом. Якщо людині просто повернули кошти за квиток чи бронювання, додаткового доходу немає. Водночас окрема компенсація понад повернуту вартість послуги в окремих випадках оподатковується за ставкою 23%.