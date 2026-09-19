Ремонт і зіпсовані матеріали: хто заплатить за помилку майстра

Ремонт в квартирі.Фото: УНІАН

Під час ремонту майстер може пошкодити плитку, фарбу, шпалери, сантехніку або інші матеріали, які придбав замовник. У такій ситуації не завжди доводиться купувати все повторно власним коштом. Якщо збитки виникли з вини виконавця, замовник може вимагати їх відшкодування.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на законодавство України.

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Хто має компенсувати зіпсовані матеріали

Якщо замовник передав майстру матеріали для виконання ремонту, виконавець відповідає за їх збереження. Чинний Закон України "Про захист прав споживачів" передбачає, що виконавець має відшкодувати збитки, які виникли через втрату, псування або пошкодження речі, прийнятої від споживача для виконання роботи.

Тобто якщо майстер під час роботи розбив придбану плитку, зіпсував фарбу через неправильне використання або пошкодив інший матеріал, замовник може вимагати компенсацію завданих збитків.

Наприклад, людина придбала плитку на 20 тис. грн, а під час укладання майстер через необережність пошкодив частину матеріалу. Якщо для завершення ремонту довелося придбати нову плитку на 5 тис. грн, ці витрати можуть бути заявлені до відшкодування за умови, що відповідальність виконавця та розмір збитків можна підтвердити.

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Що можна вимагати від майстра

Якщо під час ремонту виникли недоліки через роботу виконавця, споживач має кілька варіантів захисту. Зокрема, можна вимагати безоплатного усунення недоліків, відповідного зменшення ціни роботи або відшкодування збитків, пов'язаних з усуненням проблеми власними силами чи із залученням іншої особи.

Якщо майстер пошкодив саме матеріали, передані йому для роботи, закон окремо встановлює обов'язок виконавця відшкодувати такі збитки протягом трьох днів.

При цьому важливо розрізняти вартість зіпсованого матеріалу та інші збитки. Наприклад, якщо через помилку майстра довелося повторно купувати матеріал і оплачувати його доставку, замовнику варто зберегти документи, які підтверджують ці витрати.

Коли майстер може не відповідати

Відповідальність не виникає автоматично лише через те, що матеріал був пошкоджений. Виконавець може доводити, що проблема виникла не з його вини.

Наприклад, якщо матеріал спочатку був непридатним для роботи, майстер мав повідомити про це замовника. Законодавство також передбачає, що виконавець може не нести відповідальності за неналежне виконання, якщо доведе, що недоліки виникли з вини споживача, випадку або через обставини непереборної сили.

Тому у спірній ситуації важливо встановити, що саме стало причиною пошкодження: неправильні дії майстра, дефект матеріалу, неправильні вказівки замовника чи інші обставини.

Як довести, що матеріали зіпсував саме майстер

Щоб вимагати гроші, варто одразу зібрати докази. Насамперед потрібно сфотографувати або зняти на відео пошкоджені матеріали та результат роботи.

Також варто зберегти:

чеки, накладні або електронні підтвердження купівлі матеріалів;

листування з майстром щодо ремонту;

домовленість про вартість та обсяг робіт;

фото стану матеріалів до початку ремонту, якщо вони є;

документи про повторну купівлю матеріалів;

розрахунок вартості збитків.

Якщо майстер визнає свою помилку, бажано зафіксувати це письмово в переписці або скласти акт про пошкодження.

Що робити, якщо майстер відмовляється платити

Спочатку варто направити виконавцю письмову вимогу про відшкодування збитків. У ній потрібно зазначити, які саме матеріали були пошкоджені, коли це сталося, через що виникли збитки та яку суму потрібно компенсувати.

До вимоги варто додати копії чеків, фотографії та інші документи, які підтверджують обставини.

Якщо домовитися не вдалося, споживач може захищати свої права в установленому законом порядку. У такому випадку особливо важливими будуть докази вартості матеріалів, факту їх передачі майстру та причини пошкодження.

Якщо ремонт виконував не сам майстер, а компанія

Якщо договір укладено не безпосередньо з майстром, а з компанією чи іншим суб'єктом господарювання, вимогу потрібно адресувати тому, хто є виконавцем за договором.

Тому ще до початку ремонту варто мати хоча б письмову домовленість із зазначенням сторін, переліку робіт, вартості та відповідальності за пошкодження майна. Це значно спрощує доведення своїх вимог у разі конфлікту.

Як не залишитися без грошей через помилку майстра

Перед початком ремонту бажано сфотографувати всі дорогі матеріали та зафіксувати їх кількість і стан. Чеки та накладні краще не викидати до завершення робіт.

Якщо матеріали передаються майстру поступово, це також можна підтверджувати повідомленнями або актом приймання. А у разі пошкодження не варто одразу викидати зіпсований матеріал — він може бути доказом у спорі.

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