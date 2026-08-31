Компенсація за скасування поїздки: чи потрібно платити податки

Гроші на мапі світу. Фото: Magnific.com

Українці, які отримали додаткову компенсацію від авіакомпанії, перевізника, готелю чи сервісу бронювання, можуть бути зобов'язані сплатити з неї податки. Водночас повернення грошей, які людина раніше заплатила за квиток або бронювання, не вважається додатковим доходом.

Про це повідомили у Державній податковій службі України, повідомляє Новини.LIVE.

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Коли компенсація за поїздку оподатковується

Насамперед потрібно визначити, що саме отримала людина — повернення власних коштів чи додаткову компенсацію.

Якщо авіакомпанія або інший постачальник послуг повернув клієнту вартість раніше придбаного квитка, бронювання чи іншої послуги, йдеться про повернення вже сплачених коштів.

Інша ситуація виникає, якщо разом із поверненням грошей людина отримує ще й окрему виплату. Наприклад, додаткові кошти можуть нарахувати через скасування рейсу, значну затримку поїздки або ненадання заброньованого житла.

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ДПС зазначає, що такі додаткові виплати входять до оподатковуваного доходу фізичної особи, якщо для них не передбачено спеціального звільнення. Зокрема, Податковий кодекс передбачає оподаткування окремих сум неустойки, штрафів, пені, а також відшкодування матеріальної або моральної шкоди.

Скільки податків доведеться сплатити

Якщо отримана компенсація належить до оподатковуваного доходу і для неї немає спеціального звільнення, застосовуються загальні ставки:

18% — податок на доходи фізичних осіб;

5% — військовий збір.

Таким чином, загальна ставка оподаткування становить 23%.

Водночас повернення вартості самого квитка не означає отримання доходу, адже людині повертають її власні кошти.

Коли компенсацію не включають до оподатковуваного доходу

Податковий кодекс передбачає винятки для окремих видів виплат.

Зокрема, до оподатковуваного доходу не включаються визначені Кодексом суми, які за рішенням суду спрямовуються на відшкодування матеріальної шкоди, а також шкоди життю та здоров'ю.

Окремі правила встановлені і для компенсації моральної шкоди, де оподаткування залежить від підстав та розміру виплати.

Також закон передбачає окремі винятки для деяких виплат із державного бюджету, виплат, пов'язаних із виконанням рішень іноземних юрисдикційних органів, а також страхових виплат і відшкодувань. Для них діють спеціальні правила оподаткування.

Що буде, якщо компенсацію виплатила іноземна компанія

Якщо додаткову компенсацію виплатила іноземна компанія, така виплата також може підлягати оподаткуванню в Україні. За даними ДПС, якщо для отриманого доходу не передбачено звільнення від оподаткування, його потрібно задекларувати та сплатити відповідні податки.

Це стосується, зокрема, компенсацій від іноземних авіакомпаній, перевізників, готелів або сервісів бронювання.

Водночас повернення грошей, які людина раніше сплатила за квиток чи послугу, не є додатковим доходом.

Тому під час отримання компенсації важливо розуміти, за що саме компанія виплатила кошти та чи вважаються вони доходом для цілей оподаткування.

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