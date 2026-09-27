Выплата до 50 000 грн на стоматологическое лечение: кто может получить

Стоматолог лечит зубы. Фото: УНИАН

В 2026 году отдельные украинцы смогут получить до 50 000 грн компенсации за стоматологическое лечение и зубное протезирование. Для этого сначала придется самостоятельно оплатить услуги, а затем подать документы, подтверждающие расходы. Однако программа доступна не всем гражданам, а только определенным категориям.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Information Hub.

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Кто может получить до 50 000 грн

Новый вид денежной помощи в 2026 году ввели для жителей Северскодонецкой городской территориальной общины.

Компенсацию могут получить три категории граждан:

люди с инвалидностью I или II группы; граждане в возрасте от 60 лет; дети с инвалидностью.

Выплата назначается при наличии медицинских показаний.

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Какую сумму можно вернуть

Максимальный размер компенсации составляет 50 000 грн. Возмещаются фактические расходы на зубное протезирование и необходимое подготовительное лечение.

Важно, что деньги выплачивают после оплаты услуг. То есть сначала получатель самостоятельно рассчитывается за лечение, а затем подает документы для компенсации потраченных средств.

Какое лечение компенсируется

Программа охватывает не только непосредственно изготовление и установку протезов. К расходам, которые могут быть возмещены, относятся диагностика, подготовительное лечение и протезирование.

В частности, предусмотрена компенсация за осмотр стоматолога, рентгенографию и компьютерную томографию. Также в программу входят лечение кариеса, пульпита и корневых каналов, удаление разрушенных зубов, установка пломб и обезболивание.

Что касается протезирования, средства могут быть направлены на изготовление и установку металлокерамических, акриловых, нейлоновых и бюгельных протезов, вкладок и их последующую коррекцию.

Где можно лечиться

Стоматологические услуги можно получать в государственной стоматологической поликлинике, частной клинике или у врача-ИП.

Главное условие — медицинское учреждение или врач должны иметь действующую медицинскую лицензию.

Поэтому перед оплатой лечения стоит проверить, соответствует ли выбранное медицинское учреждение или специалист этому требованию. В противном случае расходы могут не подпадать под условия программы.

Какие документы нужны

Чтобы получить компенсацию, необходимо сохранить документы, подтверждающие проведенное лечение и его стоимость.

В частности, понадобятся:

договор;

план лечения;

акты выполненных работ;

фискальные чеки.

После прохождения лечения и сбора документов необходимо обратиться в Северскодонецкую городскую военную администрацию.

За что деньги не возвращают

Компенсация не предусмотрена за чисто косметические стоматологические процедуры. Также по программе не возмещаются расходы на протезы, при изготовлении которых использовались драгоценные металлы — золото, платина или палладий.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях мастер должен возместить ущерб, если во время ремонта повредил материалы заказчика. Владелец может требовать компенсацию стоимости испорченных материалов и других подтвержденных расходов. Для этого важно сохранить чеки, фотографии повреждений и договоренности с исполнителем.

Также Новини.LIVE сообщали, когда компенсация за отмененную или сорванную поездку может считаться доходом. Если человеку просто вернули средства за билет или бронирование, дополнительного дохода нет. В то же время отдельная компенсация сверх возвращенной стоимости услуги в отдельных случаях облагается налогом по ставке 23%.