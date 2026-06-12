Платіжки за січень переглянуть: кому автоматично зроблять перерахунок за тепло

Люди гріються обігрівачем, гроші, платіжка за комунальні послуги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Киянам, яких обслуговує ТОВ "Євро-Реконструкція", переглянуть січневі платіжки за опалення. Суми в них виправлять автоматично, тому додатково звертатися до постачальника не потрібно.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації, розповідають Новини.LIVE.

Перерахунок українці побачать в міжопалювальний сезон, це має знизити тиск на сімейні бюджети. Які суми спишуть, залежить від конкретної адреси та кількості днів, коли батареї в будинку залишалися холодними.

Якщо тепло подавали з перебоями, вартість зменшувалася, а за дні повного блекауту та відсутності послуги плату взагалі скасували.

Підставою для перерахунку стали урядові постанови №118 та №683, які регулюють правила розрахунків за комунальні послуги під час надзвичайних ситуацій.

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Перерахунок став відповіддю на масові скарги киян щодо завищених платіжок за січень. Нагадаємо, мешканцям столиці виставили додаткові рахунки попри масштабні перебої з опаленням, спричинені російськими атаками.

У столичній адміністрації згодом уточнили, що загальна сума компенсацій споживачам перевищила 720 мільйонів гривень, а самі нарахування зменшилися в середньому на 40%.

Скандал із платіжками дійшов і до уряду. Прем'єр-міністр Юлія Свириденко наголосила, що українці не зобов'язані платити за ненадані послуги.

"Якщо послуга взимку не надавалася, то нарахувань бути не повинно, а в платіжках мають бути нулі", — заявила вона.

За словами очільниці Кабміну, віцепрем'єр-міністр Олексій Кулеба вже отримав офіційне доручення розібратися із ситуацією та перевірити обґрунтованість усіх січневих нарахувань.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що частина українців може оформити житлову субсидію навіть після початку неопалювального сезону. Якщо подати заяву до 1 липня, виплати призначать із початку сезону — тобто з травня. Тим, хто звернеться пізніше, субсидію нарахують лише з моменту подання заяви.

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонери втрачають право на субсидію через прописаних у квартирі родичів. Якщо діти чи онуки фактично проживають в іншому місці, про це треба повідомити ПФУ, надавши перелік необхідних документів.



