Субсидія для пенсіонерів у 2026 році: коли доходи дітей не враховують

Пенсіонерка за столом, гроші і квитанції в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Навіть якщо у квартирі пенсіонера прописані інші працездатні члени родини, це не завжди означає відмову у субсидії. Є способи довести Пенсійному фонду, що ці люди фактично з вами не проживають. Тоді їхні заробітки не врахують до загального доходу домогосподарства, і шанси отримати допомогу зростуть.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на пенсійного юриста Михайла Вулаха.

Чому українці втрачають пільги

Чимало пенсіонерів завчасно опускають руки лише тому, що у квартирі залишаються прописаними діти чи онуки, які давно з’їхали. Автоматична верифікація підтягує доходи всіх зареєстрованих до загального рахунку. Через це українці втрачають право на пільги, навіть маючи мінімальну пенсію.

Наприклад, людина може отримувати скромні 4 тисячі гривень, яких ледь вистачає на життя. Якби ПФУ бачив суто ці гроші, компенсація покрила б більшу частину комунальних платіжок. Але щойно система додає до розрахунку заробітну плату дорослого сина чи доньки, право на пільги анулюється.

Коли доходи родичів можуть не врахувати

Якщо ваш родич облаштувався в іншому місці або орендує там житло, ПФУ прийме такі папери:

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довідку ВПО, якщо він виїхав із зони бойових дій чи прифронтових регіонів;

договір оренди житла або довідку з місця роботи в іншому населеному пункті;

документи про навчання (наприклад, якщо онук є студентом стаціонару і живе в гуртожитку).

Під час подачі заяви до Пенсійного фонду варто вказувати фактичну кількість жителів. Але будьте готові до перевірок. Соцзахист має право відправити інспектора для обстеження житлових умов, щоб перевірити, чи дійсно ви мешкаєте одиноко.

Як довести право на виплати

Щоб на сто відсотків бути впевненим, що субсидію призначать, заздалегідь підготуйтесь:

Необхідно мати довідки, які підтверджують, що родич проживає або працює в іншому місці.

У декларації показуйте лише тих членів родини, які дійсно мешкають у житлі та користуються комунальними послугами.

Надайте за потреби додаткові письмові пояснення інспекторам під час перевірки житла.

Втім, найпростіший варіант — щоб родич привів у відповідність свою прописку. Якщо діти давно виїхали, їм варто офіційно змінити місце реєстрації.Тоді їхні доходи більше не впливатимуть на батьківську субсидію, а пенсіонер зможе суттєво заощаджувати на оплаті комірного.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ВПО можуть отримати субсидію на оренду житла, якщо винаймають його. Розмір виплат залежить від доходів родини, кількості її членів та вартості оренди. Допомогу призначать одразу на пів року із можливістю подовження.

Також Новини.LIVE писали, що деяким пенсіонерам необхідно самостійно подати заяву на житлову субсидію на літо. Якщо звернутися до Пенсійного фонду в травні або червні, допомогу призначать з 1 травня. Якщо з липня - виплати нарахують лише з моменту подачі документів. Звертатись можна особисто, поштою або через електронні сервіси ПФУ.